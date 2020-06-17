В Барнауле сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибшего товарища

Двадцать два года назад при исполнении служебных обязанностей погиб милиционер пульта централизованной охраны роты милиции отдела вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района г. Барнаула сержант Олег Суртаев.

Он родился 5 января 1974 года в селе Быстрянка Красногорского района Алтайского края. Окончив Бийский техникум механической обработки древесины и отслужив срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России имени Ф.Э. Дзержинского, в июне 1994 года поступил на службу во вневедомственную охрану г. Бийска, а с октября 1997 года служил в Барнауле.

13 июня 1998 года около семи часов вечера группа задержания, в составе которой находился Олег Суртаев, выехала по сигналу тревоги – сработала сигнализация в одной из охраняемых квартир. Он и его товарищи, Александр Бир и Михаил Чертов, даже не предполагали, что на очередном вызове им придется столкнуться с вооруженными преступниками. Банда, возглавляемая бежавшим из колонии в Казахстане рецидивистом, пыталась совершить разбойное нападение на семью предпринимателей. Ворвавшись в их квартиру, разбойники перерезали телефонный провод. Поскольку квартира находилась под охраной, на пульте произошла сработка, и для проверки сигнала выехала группа задержания. Увидев в глазок прибывших сотрудников вневедомственной охраны, двое из четырех преступников решили прорываться.

Главарь пинком открыл входную дверь и выстрелил в образовавшийся проем из обреза в грудь стоявшему на площадке Александру Биру. Его спас бронежилет. Следующими выстрелами был смертельно ранен Олег Суртаев. Пуля попала ему в голову. Открывший ответный огонь Михаил Чертов наповал уложил главаря. Второй преступник был задержан подоспевшими нарядами, которые оцепили дом и блокировали выходы. Чуть позже в квартире без сопротивления были взяты еще два подельника. Оставшиеся в живых члены банды были приговорены к длительным срокам заключения.

Сотрудники группы задержания были награждены орденами Мужества, Олег Суртаев – посмертно. Его именем назван сквер в Ленинском районе Барнаула, расположенный рядом со школой № 126. Приказом МВД России № 415 от 21 апреля 2000 года сержант Суртаев навечно зачислен в списки личного состава вневедомственной охраны Алтайского края. В помещении отдела вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района г. Барнаула (в настоящее время – пункта централизованной охраны № 2 отдела вневедомственной охраны по г. Барнаулу) установлен бюст, к которому в годовщину гибели сотрудника росгвардейцы возложили цветы. Среди тех, кто почтил память Олега Суртаева, была и бывший психолог подразделения, майор в отставке Татьяна Шахтарина. Она лично знала Олега и рассказала молодым сотрудникам о его короткой жизни и верности долгу.

Владимир Антропов.