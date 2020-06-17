Организации санкура уже начали встречать первых постояльцев. Скоро и поликлиники возобновят плановый прием пациентов

О результатах первой недели после перехода на первый этап снятия ограничений, о правилах пребывания в санаторно-курортных учреждениях, о работе медиков в основном ковидном госпитале и подходах к обеспечению безопасности проведения избирательной кампании в крае.

Помощь будет

За неделю, минувшую со дня введения первого этапа снятия ограничений, в регионе ежедневно регистрировалось около 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

— Суточные темпы прироста по данным на 15 июня варьируются от 2,5 до 3%, в то время как среднероссийские данные составляют лишь 1,7%, – сообщает заместитель руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. — В связи с этим говорить о значительном снижении уровня заболеваемости в крае пока не приходится. Но и взрывной характер распространения инфекции по-прежнему не фиксируется. Поэтому о дальнейшем снятии или дополнительном введении ограничений речи сейчас не ведется.

Зато вопросы организации плановой медицинской помощи – как амбулаторной, так и стационарной – активно обсуждаются.

— В течение всей прошлой недели прорабатывался проект приказа, который пошагово определит возобновление работы больниц и поликлиник, – рассказывает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. – Сейчас заканчивается обсуждение и мы видим готовность учреждений к выходу. Этот процесс не будет единообразен – к городским округам одни подходы, к сельским территориям другие, плюс везде разная эпидемиологическая обстановка, на это тоже будет обращено внимание. Всего этапов выхода будет три: восстановление минимального оказания помощи, ее расширение и возобновление работы медиков в полном объеме. Это касается детских и взрослых учреждений, в том числе оказывающих стоматологическую и офтальмологическую помощь.

На территории Алтайского края функционирует 41 санаторно-курортное учреждение. На утро 15 июня 14 из них начали свою деятельность.

Безопасный голос

Между тем специалистам необходимо обеспечить безопасную работу участков для голосования по поправкам в Конституцию и тем самым предотвратить распространение вируса.

— Министерство здравоохранения региона проводит закуп тест-систем для проверки около 25 тыс. человек, из них примерно 15 тыс. – члены избирательной комиссии, – поясняет Дмитрий Попов. – Тестирование будем проводить за три дня иммунохроматографическим методом. Часть систем уже поступила в регион, еще часть скоро получим.

По желанию

Первым работать с зараженными COVID-19 начал госпиталь на базе городской больницы № 5. Первый инфицированный поступил сюда 29 марта. За эти 2,5 месяца состав медиков сменился не весь.

— Конечно, пересменка была – мы постепенно выводим персонал. После смены все обязательно проходят две недели карантинизации, – подчеркивает министр. – Смена у медиков в ковидном госпитале не 14 дней. Все зависит от них самих. Кто-то не может зайти в учреждение в связи с семейными обстоятельствами, потому что банально не с кем оставить ребенка, кто-то отработал месяц, стало тяжело — попросил подыскать на его замену другого специалиста и мы идем навстречу, а некоторые с первого дня работают, есть и такие. Замещаем врачей, старший, младший и вспомогательный персонал сотрудниками других учреждений, пользуясь сформированным в министерстве резервом.

Правила оздоровления

14 санаториев в Алтайском крае уже возобновили свою деятельность после простоя. Чтобы воспользоваться их услугами, необходимо предоставить справку об эпидокружении и отрицательный результат лабораторного исследования. Справку о наличии или отсутствии контакта с заразившимся новой коронавирусной инфекцией можно получить в поликлинике по месту жительства.

Сегодня, 17 июня, состоится круглый стол, где будут обсуждать подходы и порядок начисления стимулирующих выплат работникам, которые работают с инфицированными. Это публичное мероприятие, в котором примут участие представители прокуратуры, следственного комитета, профсоюзов и депутаты.