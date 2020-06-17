Командная работа общественников объединяет жителей микрорайонов и пригородных территорий

Июнь 17 14:01 2020

Минувший год ТОСы Ленинского района вместе работали над реализацией своих проектов. В результате объединения материальных и человеческих ресурсов мероприятия стали более масштабными, расширился состав активистов, пополнились ряды молодежных советов. В 2020 году уже шесть совместных проектов ТОСов района получили грантовую поддержку администрации Барнаула.

На будущую спортивную площадку в поселке Казённая Заимка уже завезли песок, общественники благоустраивают территорию.
Фото Любови Сироткиной

Военное кино

Помещение, в котором расположились на ул. Попова, 54, ТОСы «Народный» и «Гущинский», небольшое, но многофункциональное. В нем проводятся праздники и отчетные собрания, продолжается формирование музея народной культуры, на мастер-классы приезжают дети из пригородных поселков Научный Городок и Казённая Заимка. В этом году здесь будут установлены беговая дорожка и велосипедный тренажер, но главной изюминкой станет мини-кинозал, в котором будут показывать кинофильмы военной тематики.

— Для проведения киносеансов мы приобрели экран размером 220 на 125 см, заказали проектор, – рассказала председатель Совета ТОС Гущинского микрорайона Анна Кныш. – Если в Барнауле будет благоприятная эпидемиологическая обстановка, первый показ состоится 24 июня, в день проведения юбилейного парада Победы. Его зрителями станут студенты института культуры, которые нам очень помогли с поздравлениями ветеранов в День Победы.

Патриотическая тематика была выбрана общественниками неслучайно: подрастающее поколение не смотрит такие фильмы, как «Офицеры» или «А зори здесь тихие», ребята мало знают о битве за Сталинград и на Курской дуге, обороне Ленинграда и освобождении Крыма. Этот пробел общественники намерены исправить не только просмотрами кинофильмов о войне, на киносеансы будут приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников военных действий в Афганистане и Чечне.

Идея и ее воплощение

Желающие заниматься на спортивных тренажерах, которые установят в помещении, уже записываются в очередь. По словам председателя ТОС «Народный» Ольги Гречишкиной, они будут принимать и жителей отдаленных улиц Горской, Крутой и других, население соседних микрорайонов. В свою очередь, все тосовцы используют возможности ноутбука и цветного МФУ, приобретенного на средства гранта, подготовленного ТОС «Горский». Сюжеты праздничных открыток ко Дню России и параду Победы общественники придумали сами, распечатали и положили в почтовые ящики многоквартирных домов.

— В период самоизоляции мы практически всю работу вели в онлайн- режиме, поэтому общение с населением ни на минуту не прекращалось, – поделилась председатель Совета ТОС «Горский» Елена Легостаева. – Кроме открыток, мы подготовили и распространили информацию о празднике Троицы, сейчас завершаем дистанционный конкурс рисунков «Мое счастливое детство», планируем раз в квартал выпускать листовки о работе всех 12 ТОСов Ленинского района.

Досуг и творчество

ТОС «Берёзовка» получил грант на приобретение музыкальной аппаратуры, другие общественники помогут всем миром.

— «Горский» будет писать сценарии, мы нашли музыкального руководителя вокальной группы, которая согласна заниматься с детьми и из поселка Берёзовка, и из коллектива «Горские самоцветы», – поделилась председатель Совета ТОС «Казённая Заимка» Любовь Сироткина. – В нашем поселке есть сложившийся коллектив «Сладкая ягода» и детский – «Домисольки», все вместе они будут участвовать в районных праздничных мероприятиях.

Благодаря грантовой поддержке администрации в двух пригородных поселках – Казённая Заимка и Научный городок – появятся сценическая и спортивная площадки. В Казённой Заимке уже разровняли 10 соток заброшенного футбольного поля, осенью планируют засеять их газонной травой. Общественники надеются, что в ближайшем будущем с ребятами здесь начнет заниматься дворовый тренер. Тогда на двух стадионах поселка будут проводиться чемпионаты по футболу, поскольку желающих в них участвовать уже очень много.

Около 600 тыс. руб. на развитие своих территорий привлекли общественники Ленинского района через грантовую поддержку администрации Барнаула.
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