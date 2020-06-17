Как барнаульские спортшколы тренируются после вынужденных каникул

С 8 июня в Алтайском крае введен первый этап снятия коронавирусных ограничений, который в том числе разрешает и возобновление спортивных тренировок. Правда, нужно соблюдать ряд нюансов, к которым барнаульские спортшколы оперативно приспособились.

Соблюдай дистанцию

Спорткомплекс «Лабиринт» – одна из баз, где сейчас можно вести тренировочную работу. И с утра до вечера здесь занимаются воспитанники спортшколы № 7. Во время занятий то и дело слышится призыв тренера: «Дистанция». Легкоатлетам это условие выполнить проще, а вот футболистам приходится что-то изобретать, все-таки вид спорта контактный. А тренер по скалолазанию к решению вопроса подошла с другой стороны: если кто-то из воспитанников забывает о правилах и слишком близко подходит к товарищу, чтобы пообщаться, тут же следует штраф в виде 20 приседаний.

— Конечно, все тренеры и воспитанники с нетерпением ждали, когда можно будет начать тренировки, – говорит директор СШ № 7 Виктор Волынкин. – Перестроились все быстро, ведем занятия с учетом требований Роспотребнадзора.

Требования – это соблюдение дистанции не менее 5 метров, индивидуальные бутылочки для воды, термометрия перед началом занятия. А еще в каждой группе занимающихся должно быть не более 15 человек. Виктор Волынкин говорит, что никто из родителей не побоялся привести ребенка на первые после паузы тренировки.

План занятий на первом этапе снятия ограничений спортшколы разработали заранее, с прошлого понедельника надо было только воплотить его в жизнь. В итоге в спортшколе № 7 тренировки теперь идут с 8 утра до 19 вечера, время увеличили, чтобы воспитанники меньше пересекались друг с другом.

Тяжелее всего пришлось футболистам.

— Наши тренировки видоизменились, – говорит тренер отделения футбола СШ№ 7 Леонид Гаврилюк. – Контактные упражнения пришлось убрать. Игра сейчас выглядит так: каждый футболист действует в своей обозначенной зоне. Это не совсем удобно, зато можно отработать точность передач, сообразительность: как отдать мяч, кому.

Во время простоя футболисты седьмой спортшколы, как и все, тренировались удаленно, выполняя задания тренера, которые тот скидывал в группы в мессенджерах и соцсетях. Наставник доволен тем, как его подопечные справились с заданием: говорит, что те, кто в основном путешествовал от дивана до холодильника, конечно, были, но очень мало. А недочеты в физической и технической подготовке исправятся быстро.

Кстати, чтобы дома на самоизоляции футболистам тренировалось лучше, тренер придумал стимул: объявил два конкурса. Победители в понедельник получили призы – шарф «Локомотива» и футболку сборной России.

— Я вел дневник тренировок, – рассказал один их лауреатов, Владимир Русских. – Старался все выполнять, но все равно дома скучно тренироваться. Всей командой лучше!

Спасение не для всех

Однако не все школы так радуются началу занятий. Тренироваться сейчас можно лишь на открытых площадках (кроме бассейнов). В СШ № 7 три отделения – футбол, скалолазание и легкая атлетика, и все эти виды спорта уличные. Возобновили тренировки гребцы. А что делать гимнастам, пловцам, всем тем, кому без залов и других помещений никак?

Из воспитанников СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина только двое могут заниматься на снарядах, Денис Юров и Сергей Найдин еще в конце мая уехали на сбор национальной команды. Остальные же, оставшись в Барнауле, сейчас тренируются на спортплощадках общеобразовательных школ.

— Привозим инвентарь, какой возможно, но, если честно, это все ни о чем, – говорит директор гимнастической спортшколы, заслуженный тренер России Евгений Кожевников. – Наши тренировки такие занятия не заменят. Мы уже третий месяц без снарядов, для гимнаста это катастрофа. Можно сколько угодно махать руками на улице, нормальной тренировки это не заменит. Считаю, что группам высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования можно было бы разрешить тренировки в залах с соблюдением норм безопасности – выполнили бы любые, лишь бы готовиться нормально. Во многих регионах, где была непростая ситуация с коронавирусом, пошли на это. Задачу – показывать результат, с нас ведь никто не снимал, а как это сделать без тренировок?

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил о том, что тренировки в залах станут возможными на втором этапе снятия коронавирусных ограничений, при этом наполняемость помещений должна быть не более 25%. Переход ко второму этапу станет возможен, когда коэффициент распространения COVID-19 в регионе достигнет показателя 0,8. Проведение массовых спортивных мероприятий разрешат лишь на третьем этапе снятия ограничений.

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, в Барнауле в тренировочном процессе будут задействованы территории следующих учреждений спортивной подготовки, подведомственные комитету по физической культуре и спорту города Барнаула: уличные площадки МБУ СП «СШОР № 2», уличная площадка МБУ СП «СШОР № 3» (ул. Воронежская, 2), уличные площадки МБУ СП «СШ № 6», стадион «Лабиринт» МАУ СП «СШ № 7», стадион МБУ СП «СШ «Полимер», стадион МАУ СП «СШ «Рубин», спортивные площадки МБУ СП «СШ «Победа», открытые хоккейные коробки МБУ СП «СШ – хоккей им. А. Черепанова». На первом этапе охват детей тренировочном процессом составит 40%.