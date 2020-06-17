Донорскую неделю в Алтайском крае провели в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса

В современном медицинском календаре есть два Дня донора: 20 апреля – национальный, а 14 июня – всемирный. Врачи рады любому поводу напомнить о том, что потребность в крови не уменьшается. Для многих донорская кровь – единственный шанс на жизнь. Донорскую неделю в Алтайском крае в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса провели «Волонтеры-медики», команда «Молодежки ОНФ» при поддержке АГМУ и регионального Минздрава.

Донорский марафон стартовал в Алтайском краевом центре крови в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Барнаульцы, желающие сдать кровь, проходили предварительную регистрацию, чтобы подготовиться к процедуре и узнать о противопоказаниях. В условиях пандемии коронавируса сдача крови происходит при соблюдении мер эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.

— На старте акции #Оставайся Донором все горожане, пришедшие в центр крови, получили памятный значок со своей группой крови, а также ленту в цветах российского триколора как символ приближающегося Дня России. Мы приглашали участников акции проверить свои знания о донорстве и вручали сувениры за участие в интерактиве, – рассказывают организаторы этого важного мероприятия.

На акции волонтеры-медики не только проводили образовательные викторины, но и наблюдали за соблюдением дистанции, протирали перила мобильной станции, а также сами стали участниками донации.

Волонтер-медик, студентка 5-го курса лечебного факультета АГМУ Виктория Воронова еще задолго до пандемии осознавала всю серьезность донорства. На ее счету 30 донаций, из которых последняя символично посвящена Всемирному дню донора крови.

— Кровь я начала сдавать сразу же после исполнения совершеннолетия – 25 сентября 2015 года. Пойти на свою первую донацию меня вдохновила мама. Она сдала кровь больше 60 раз и является почетным донором, и я решила последовать такому вдохновляющему примеру. Приятно осознавать, что, вероятно, я спасу комуто жизнь. Да и мне не жалко, у меня не убудет, а кому-то моя кровь жизненно необходима, – рассказывает девушка.

Студентке 5-го курса лечебного факультета медуниверситета Арине Юрман для того, чтобы стать донором, пришлось преодолеть собственные страхи и поставить себе более смелые цели:

— Мне всегда была интересна тема донорства. Понимание того, что твой вклад может спасти чью-то жизнь, всегда не оставляло меня, но решиться сдать кровь было сложно, так как я очень боюсь различного рода медицинских вмешательств. Поэтому меня подтолкнула на это масштабное донорское движение моя подруга, Лидия Найданова, которая предложила мне стать не только донором, но и координировать этот вопрос среди волонтеров-медиков. Я сразу же согласилась и, работая в этом направлении, мне удалось преодолеть все свои страхи, и теперь я поставила себе цель – стать почетным донором!

Еще одной точкой проведения донорской акции стала площадь Сахарова в Барнауле. Сюда приехал мобильный комплекс краевого центра крови. Первым его посетил Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко. В этот день вместе с ним сдали кровь члены Правительства Алтайского края, дзюдоист Иван Нифонтов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и многие другие.

Впереди – донорская суббота. 20 июня с 8.00 до 12.00 в центре крови ждут доноров крови и эритроцитов. При себе, как отмечают специалисты центра, необходимо иметь паспорт и хорошее настроение. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте yadonor.ru.

28 тысяч доноров сегодня в регионе, 6 тысяч приходят сдавать кровь регулярно – медики их называют золотым запасом.