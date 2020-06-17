Бюллетени к 1 июля готовы

Избирательной комиссии Алтайского края передали бюллетени для общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

АО «Алтайский полиграфический комбинат» изготовил 1,8 млн экземпляров, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 420 515 бюллетеней.

Бюллетень для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации содержит один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Участнику голосования будет предложено выбрать один вариант ответа из двух: «да» или «нет». На лицевой стороне бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка краской зеленого цвета, на бюллетене для голосования с использованием КОИБ защитная сетка размещена на оборотной стороне.

При передаче бюллетеней присутствовали заместитель председателя Избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов, члены краевой комиссии с правом решающего голоса Константин Шарабарин и Людмила Михайлова, сотрудники аппарата крайизбиркома.

В этот же день бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации были переданы Управлению специальной связи по Алтайскому краю для доставки в территориальные избирательные комиссии, которые, в свою очередь, направят бюллетени в участковые избирательные комиссии.