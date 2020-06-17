Барнаульский учитель стал победителем конкурса «Учебные материалы для школы будущего»

Учитель истории и обществознания барнаульской средней школы №53 Владимир Кароннов занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Универсальные компетентности в предметном содержании». Всего на конкурс поступило 533 заявки.

Владимир Кароннов вошел в число 22 победителей по семи конкурсным номинациям.

— Я постарался в содержании урока — «Взаимоотношения Руси и Орды в XIII веке» — максимально отойти от учебника и показать тему через художественное слово и образ. При этом задания составлены так, что их можно воспроизвести на любом уроке любым учителем с любым стажем. Во многом это успех состоялся благодаря участию в конкурсе «Учитель года Алтая — 2020». Конкурс — это мощнейшая рефлексия себя и своих умений, — поделился Владимир Кароннов.

Как уточняют в Алтайском институте развития образования, конкурс «Учебные материалы для школы будущего» был объявлен в феврале 2020 года. Его организаторы — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и «Агентство стратегических инициатив». Цель конкурса – сбор уникального учебного контента, который позволит улучшить образовательный процесс и настроить его под индивидуальные особенности учеников. Победители в каждой номинации получили денежные премии от 29 тыс. до 57,5 тыс. рублей.