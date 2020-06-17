Барнаульский футболист стал победителем молодежного первенства страны

Воспитанник барнаульского футбола Робинзон Звонков стал победителем молодежного первенства страны в составе московского «Динамо».

Молодежное первенство России по футболу не будет доиграно – такое решение приняли Российский футбольный союз и Российская премьер-лига. Таким образом, победителем турнира стало московское «Динамо», к паузе, вызванной коронавирусом, подошедшее к первой строчке.

В составе бело-голубых золотую медаль чемпиона России среди молодежи получит барнаульский футболист со звучным именем Робинзон Звонков. Воспитанник СШОР Алексея Смертина перешел в систему московского «Динамо» в 2015 году. За свою команду в этом сезоне в молодежном первенстве нападающий провел 12 матчей.

Звонков стал вторым представителем барнаульского футбола, добившимся подобного высокого результата. Первым чемпионом России среди молодежных команд в 2011 году в составе московского «Локомотива» стал Виктор Липин (первый тренер – Григорий Черданцев).

Помимо Звонкова, еще несколько барнаульских футболистов по итогам сезона могут завоевать медали и трофеи. В составе лидирующего в премьер-лиге санкт-петербургского «Зенита» выступает Александр Ерохин. А за Кубок России сможет побороться целая группа наших футболистов – помимо Ерохина, это Александр Соболев («Спартак»), Кирилл Боженов («Химки»), Артём Шаболин («Урал»), Фёдор Первушин («Шинник»).