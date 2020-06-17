Региональное управления Минюста опубликовало список партий для участия в выборах в АКЗС

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю составлен список политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в Алтайское краевое законодательное собрание.
Алтайское краевое законодательное собрание.Фото из сети Интернет
Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года:
Список региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Алтайского края, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года: