Региональное управления Минюста опубликовало список партий для участия в выборах в АКЗС

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю составлен список политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в Алтайское краевое законодательное собрание.

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); Политическая партия «Демократическая партия России»; Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»; Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»; ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; Политическая партия «Российская партия пенсионеров

за социальную справедливость»; Политическая партия «Гражданская Платформа»; ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»; Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»; Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»; Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»; Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; Политическая партия «Партия Возрождения России»; Политическая партия «Национальный курс»; Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»; Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль

от природных ресурсов — Народу»; Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»; Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»; Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»; Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»; Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»; Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»; Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»; Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»; Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА; Политическая партия «Партия прямой демократии»; Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Список региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Алтайского края, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года: