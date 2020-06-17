Региональное управления Минюста опубликовало список партий для участия в выборах в АКЗС

Июнь 17 12:57 2020

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю составлен список политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в Алтайское краевое законодательное собрание.

Алтайское краевое законодательное собрание.
Фото из сети Интернет

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского  краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу  № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года: 

  1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
  3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
  4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
  5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
  6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
  7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
  8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
  9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
  10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
  11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
  12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
  13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
  14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
  15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
  16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
  17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
  18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
  19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
    за социальную справедливость»;
  20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
  21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
  22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
  23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
  24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
  25. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
  26. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
  27. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
  28. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
  29. Политическая партия «Национальный курс»;
  30. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
  31. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
  32. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль
    от природных ресурсов — Народу»;
  33. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
  34. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
  35. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
  36. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
  37. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
  38. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
  39. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
  40. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»;
  41. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
  42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
  43. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
  44. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Список региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Алтайского края, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Алтайского  краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу  № 26 в единый день голосования 13 сентября 2020 года:

  1. Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
  2. Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.
  3. Алтайское краевое региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
  4. Алтайское краевое региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
  5. Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  6. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
  7. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае.
  8. Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
  9. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».
  10. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Гражданская Платформа».
  11. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
  12. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Алтайском крае.
  13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Алтайском крае.
  14. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Алтайском крае.
  15. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Алтайского края.
  16. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Алтайском крае.
  17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Алтайском крае.
  18. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Национальный курс».
  19. Алтайское Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России».
  20. Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Алтайского края.
  21. Алтайское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».
  22. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Алтайском крае.
  23. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)».
  24. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Алтайском крае.
  25. АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
  26. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Алтайском крае.
  27. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
  28. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
больше новостей

Похожие новости

В Барнауле прошли окружные всероссийские соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»

В Барнауле прошли окружные всероссийские соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»

В ДК Барнаула почтили память десантников, героически погибших в Чечне 20 лет назад

В ДК Барнаула почтили память десантников, героически погибших в Чечне 20 лет назад

Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет

Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет