Пешеходам напомнили о правилах перехода дороги

Сотрудники ГИБДД города Барнаула провели рейд «Пешеходный переход». На сей раз инспекторы решили сосредоточиться на самом оживленном Ленинском проспекте.

И половина – на переходах

Известно, что основная масса ДТП, в которых люди получают травмы, приходится на наезды на пешеходов. Поэтому их безопасности уделяется особое внимание. А сейчас, в разгар лета, когда на улицах гуляет множество детей, проблема безопасного перехода дорог особенно актуальна.

По данным органов ГИБДД, за пять месяцев 2020 года в Барнауле было зарегистрировано 149 наездов на пешеходов, в которых четыре человека погибли и 149 получили травмы. Из них 72 ДТП, то есть почти половина, произошли на пешеходных переходах.

— Водители не всегда пропускают пешеходов, в первую очередь на нерегулируемых переходах, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. – А пешеходы подчас идут через дорогу самоуверенно, не смотрят по сторонам. Хотя у них есть обязанность – прежде чем идти, убедиться в отсутствии близко идущего транспорта, удостовериться, что водитель их заметил и пропускает.

Если пешеход нарушил правила дорожного движения, он подлежит ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, предусматривающей предупреждение либо штраф в размере 500 руб.

Аллея раздора

На сей раз рейд принял несколько необычный оборот. Как правило, основную долю нарушителей составляют водители, не пропустившие пешеходов на нерегулируемом переходе либо при повороте на зеленый сигнал светофора, или пешеходы, поленившиеся дойти до перехода. Но в этот день чаще всего инспекторам попадались прохожие, идущие по центральной аллее на Ленинском проспекте.

Да-да, именно так. Горожане давно воспринимают аллею на Ленинском проспекте как непрерывную прогулочную зону, на которую можно зайти на пл. Октября и спокойно гулять по ней почти до речного вокзала. Но проспект пересекает множество улиц, и согласно правилам дорожного движения, их нельзя просто взять и перейти по прямой.

— В пункте 4.3 Правил дорожного движения написано, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, — разъясняет Геннадий Кузнецов. – В том числе подземным, надземным, регулируемым, нерегулируемым. А при их отсутствии – на перекрестке по линии тротуара. На Ленинском есть переходы на каждом перекрестке.

Это означает, что сотни горожан годами ходят по аллее неправильно. Из-за чего часто возникают конфликты между поворачивающими водителями и пешеходами. Если идти по правилам, то нужно по зебре перейти на одну из сторон проспекта, пересечь улицу и только после этого снова вернуться на аллею. Для многих горожан это стало настоящим открытием.

По аллее

Вот инспектор останавливает девушку, переходящую ул. Чкалова по центральной аллее. Судя по всему, она очень удивлена остановкой:

— Так я в обход должна была идти через дорогу? Но тогда получается, что по всему проспекту Ленина нельзя переходить пересекающие проспект улицы по аллее?

— Да, по всему проспекту, – подтверждает инспектор. – Сейчас вас проверим по базе данных. Если ранее нарушений не было, в целях профилактики вам будет выписано предупреждение на первый раз. Пойдемте со мной, я покажу вам, как правильно переходить дорогу.

— Для меня это стало большим открытием. Я уже не первый год живу в Барнауле и только сейчас узнала, что так переходить нельзя, – признается Елена. – Потому что весь Барнаул переходит именно так. Люди прогуливаются здесь с детьми, с колясками по аллее. Теперь, конечно, я буду просто выбирать одну сторону проспекта, по которой мне удобней идти. Обычно-то я всегда перехожу по правилам, на зеленый свет. А нерегулируемых переходов стараюсь вообще избегать, потому что страшно. Водители не всегда пропускают. Лучше уж пройти еще 100 метров до ближайшего светофора.

Тем временем рейд продолжается. Еще несколько остановленных пешеходов вступают в оживленную полемику с сотрудниками ГИБДД по вопросу, как правильно переходить дорогу на аллее, некоторые обещают оспорить назначенное им наказание, утверждая, что этот участок дороги не был правильно оборудован.

Всего за время рейда выявили 57 нарушений, в том числе по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам) – 8 нарушений, по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом) – 19 нарушений.

По словам сотрудников ГИБДД, летом большую озабоченность вызывает тот факт, что много наездов на пешеходов, в основном на детей, происходит на дворовых территориях. Дети выскакивают перед самым автомобилем и попадают под колеса. Водителям сейчас надо быть особенно внимательными.