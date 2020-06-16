Несколько барнаульских галерей открыли для посетителей новые экспозиции

Речь идет об «Арт-галерее Щетининых», где проходит выставка «Художники-фронтовики Земли Алтайской», и галерее «Турина гора», где представлена экспозиция Сергея Боженко «Автопортреты».

Выставка «Художники-фронтовики Земли Алтайской» включает в себя более 60 работ 12 авторов – участников Великой Отечественной войны. Это натюрморты, пейзажи и этюды известных алтайских художников – таких как Глеб Белышев, Фёдор Филонов, Виктор Зотеев, Михаил Будкеев, Алексей Югаткин и другие. Однако на этой выставке не увидишь военные действия. На полотнах запечатлена красота алтайской природы – с ее озерами и горными вершинами, полевыми цветами и бескрайними далями. Можно увидеть здесь и уголки Барнаула, так бережно прорисованные первым и единственным народным художником на Алтае Михаилом Будкеевым. Кстати, на выставке представлены и работы учителя Михаила Яковлевича – Петра Кортикова.

— Большая часть работ была в разные годы подарена нашей семье, – рассказала автор проекта Ирина Щетинина. – Есть среди полотен работы, подаренные Александром Дементьевым – сотрудником художественного фонда, который на войну попал, будучи мальчишкой, и потерял там руку. Глеб Белышев на фронте был связистом, на Дальнем Востоке в стрелковом полку воевал Фёдор Филонов, контужен на Дальневосточном фронте и Алексей Югаткин… Правда, не все художники писали войну, скорее, они эту тему избегали. Из всех представленных авторов лишь Виктор Зотеев пытался отразить те события.

Серию графических портретов деятелей искусства и культуры (а их более полусотни), созданную Сергеем Боженко в разные годы, можно было прежде видеть на самых разных площадках. Выставлялись они в галереях «Открытое небо», Universum, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Теперь экспозиция представлена в галерее «Турина гора».

— Создать серию графических портретов я задумал давно, еще в 1980-е годы, – пояснил автор работ. – Все это время она пополнялась новыми лицами, хорошо знакомыми барнаульцам. Живопись, графика, архитектура и литература всегда существовали в моей жизни параллельно, и одно от другого невозможно отделить. Вот как я сочинял, рисовал и проектировал в студенческие годы, так всем этим и занимаюсь до сих пор и счастлив от этого. И еще мне очень хотелось бы, чтобы мои коллеги, друзья и товарищи были увековечены, чтобы потомкам на память о них остались не только их деяния, но и их настроения, переживания, характеры.

Почему для выставки выбрано название «Автопортреты»? Потому что автопортрет, как объяснил художник, – всегда попытка вглядеться в себя и понять о себе что-то новое.

— Далеко не случайно работы выполнены в разных техниках, – пояснил он. – Где-то применялась сангина, где-то уголь, где-то мел, а где-то и смешанная техника. Это говорит о том, что каждый человек – разный, а потому и для изображения во всех случаях требуется особый подход.

К сожалению, еще не открыли свои двери другие выставочные пространства. Однако в галерее «Республика ИЗО» пояснили, что пока они работают для посетителей дистанционно. К примеру, в аккаунтах галереи в соцсетях можно познакомиться с работами, вошедшими в каталоги по итогам последних выставок. Речь идет о таких проектах, как «Слет» (выставка несоюзных художников старше 35 лет), «Собрание», «Маленькая родина» и других.

В условиях пандемии в залы галерей одновременно пускают не более двух человек, которых просят соблюдать социальную дистанцию и все необходимые предосторожности.