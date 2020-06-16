Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о подготовке к ЕГЭ и выдаче аттестатов

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о подготовке к ЕГЭ, выдаче аттестатов, онлайн-выпускном и организации летнего отдыха.

Аттестаты скоро выдадут

Многих школьников сегодня интересует вопрос, а когда же они получат аттестаты, ведь на этой неделе открываются приемные комиссии в ссузах и вузах.

— В этом году девятиклассники не сдают государственные экзамены, так же как и те одиннадцатиклассники, которые после школы не планируют поступать в вуз, – объясняет Максим Костенко. – Так нормативно сложилось, что раньше аттестаты отдавали выпускникам только после итоговой аттестации, в этом году ситуация изменилась, а это значит, что изменения должны быть внесены на уровне федерального законодательства. Этот приказ и станет основанием для выдачи аттестатов выпускникам. Поэтому я прошу всех набраться терпения и дождаться выхода всех федеральных документов, которые позволят всем выданным аттестатам быть легитимными.

Всего в этом году оканчивают 9-й класс более 30 тысяч школьников, 11-й – 12,5 тысячи человек. Министр заверил, что все выпускники успеют подать документы в выбранный колледж или вуз, ведь приемная кампания в ссузах продлится до 1 ноября, а в вузах – до середины августа. Напомним, весь пакет документов для поступления можно будет подавать удаленно.

— График сдачи ЕГЭ уже утвержден и опубликован, экзамены начнутся 3 июля, – дополняет министр. – К этому времени будут подготовлены все пункты сдачи ЕГЭ. В этом году их будет 98, это на один пункт больше, чем было в прошлом году, плюс прибавляется 19 дополнительных аудиторий в этих же самых ППЭ. Будут решены логистические вопросы, организовано онлайн-наблюдение, сформирован кадровый резерв для проведения экзамена, выполнены дезинфекционные требования: в каждом пункте сдачи будет не менее двух медработников, все обеспечены масками и перчатками. Увеличивается и штат наблюдателей, мы планируем привлечь порядка 1400 волонтеров, это студенты, родители, педагоги, большая часть которых будут находиться в ситуационных центрах и следить за ходом экзамена через монитор. Перед ЕГЭ пройдут четыре тренировки, которые позволят проверить готовность пунктов проведения госэкзамена.

27 июня состоится Всероссийский онлайн-выпускной, он совпадет с Днем молодежи. Если по санитарно-эпидемиологическим показателям ситуация в регионе будет благоприятной, то появится возможность для проведения выпускных в традиционном формате.

Летний отдых не за горами

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то с 1 июля планируется открыть загородные лагеря и провести четыре смены. В связи с этим необходимо снизить продолжительность отдыха до 14 дней. Стоимость путевки в среднем по краю составит 15 тысяч рублей. Правда, не все детские частные лагеря готовы приступить к работе в нынешних условиях, к примеру популярный центр отдыха «Крылатых».

– Если родители уже оплатили путевку, но руководство лагеря принимает решение не открывать сезон или сами родители передумали отправлять ребенка на отдых, нужно просто написать заявление на возврат денежных средств, – объясняет Максим Александрович. – В регионе продолжается реализация проекта «Умные каникулы», к нему подключились 23 муниципалитета, и 25 тысяч школьников уже участвуют в онлайн-мероприятиях. Конечно же, это новый формат, и мы понимаем, что не для всех он подходит, но определенную часть детей в определенные часы дня мы все-таки занять можем.

Если у вас возникли вопросы по выдаче аттестатов, ЕГЭ или летнему отдыху, то обращайтесь на горячую линию Минобрнауки края по телефону 20-64-44 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00.