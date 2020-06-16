Лауреатом литературной премии им. Роберта Рождественского стал поэт из Екатеринбурга Андрей Расторгуев

В рамках премии была отмечена его новая книга «Багрение. Поэма о русских головах».

В этой книге описываются события вековой давности, о которых мало кто помнит. В декабре 1864 года Уральское казачье войско под предводительством Василия Серова сразилось с многотысячной армией Кокандского ханства во главе с его правителем Алимкулом. Противостояние длилось почти три дня. За это время у русских погибли и позднее умерли от ран 69 человек, однако кокандцы потеряли в этом бою, по разным сведениям, от четырех сотен до двух тысяч человек, после чего на такие рейды уже не отваживались.

По словам члена Союза писателей России, редактора отдела литературных и издательских проектов краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Юлии Нифонтовой, давние события так ярко и эмоционально переданы автором, что, кажется, будто он сам присутствовал при этих боях. А дочь поэта, кинокритик Ксения Рождественская, характеризуя книгу Андрея Расторгуева, отметила, что автор тончайше играет ритмом и рифмой, сталкивает полузабытое прошлое и сегодняшний день, фольклор и современность. Она отметила, что это мощный многоголосый эпос, причем голос здесь, кажется, обретает сама земля, а не только люди. «Сказ о головах оказывается притчей о выборе», – написала она в своем отзыве.

Андрей Расторгуев известен не только как поэт, но и как переводчик, журналист, член Союза писателей России, кандидат исторических наук. Он является постоянным автором журнала «Урал» (Екатеринбург), публиковался в журналах «Наш современник», «Литературная учеба», «Новый мир», «Дружба народов» (Москва), «Север» (Петрозаводск), «Южная звезда» (Ставрополь), «День и ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск) и др. Как переводчик Андрей Расторгуев переводит на русский язык стихи финно-угорских поэтов. В свою очередь, стихи Расторгуева переводились на коми, венгерский, финский и башкирский языки.

— Читая Расторгуева, возвращаешь долгое дыхание, широкий взгляд, ощущение, что находишься в центре мироздания, – пишет о творчестве Расторгуева культуролог, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева. – Сегодня поэзия Расторгуева на вершине, с которой видно далеко и широко, и можно уже без сомнений отпускать голос на свободу. При этом автор не городит частоколы метафор, не играет наслоениями смыслов, его стихи чисты, прозрачны и покоряют кажущейся простотой.

Для самого автора присуждение премии было неожиданностью. По его мнению, столь высокая оценка стала еще одним подтверждением той связи, которую поэт чувствовал с Алтайским краем на протяжении вот уже 40 лет…

Напомним, Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского присуждается за поэтические произведения один раз в два года. Впервые премия была вручена в 2012 году – в год 80-летнего юбилея Роберта Рождественского. В разные годы премия была присуждена поэтам Виктору Верстакову (Москва), Виктору Брюховецкому (Ленинградская область), Александру Кердану (Екатеринбург), Виктору Кирюшину (Москва).

В этом году из-за пандемии коронавируса литературный фестиваль Роберта Рождественского, во время которого традиционно вручается Губернаторская премия, проводиться не будет. Пригласить лауреата премии Андрея Расторгуева на Алтай планируется на следующий год, когда в рамках литературного фестиваля состоится презентация его книги, изданной в рамках Губернаторских издательских проектов.