Дворовые праздники ко Дню России прошли в Барнауле

Дворовые праздники, концерты в госпиталях, фото на тему малой родины с хештегом в соцсетях, патриотические песни из открытых окон многоэтажных домов, поздравительные открытки в почтовых ящиках – все районы Барнаула присоединились к общегородскому празднику.

«Поющая» прокуратура Центрального района краевой столицы сняла видеоклип на песню «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень». Цветущие луга пригорода, великолепная панорама города, снятая с высоты Нагорного парка, сотрудники в форме и бегущие к ним дети в народных костюмах гармонично вписались в слова любимой песни.

Подготовку к празднику жители дома № 1 на ул. Кавалерийской начали ранним утром, украсив двор российскими флагами. Перед началом концерта ребята из Совета молодежи микрорайона провели во дворе акцию по раздаче ленточек с триколором.

— У нас сегодня двойной праздник, – рассказала председатель совета дома Мария Поварова. – День России, конечно, главный, пришли активисты ТОС «Гущинский», жильцы дома вместе с детьми. Мы расклеили объявления на восемь подъездов, самоизоляцию никто ведь не отменял, а так бы весь микрорайон собрался – люди соскучились по общению, по таким семейным праздникам. Накануне у нас начался ремонт придомовой территории в рамках программы «Комфортная городская среда», уже асфальт стали класть. Мы теперь развернемся, поставим теннисный и шахматные столы, предусмотрены спортивные тренажеры и дополнительные элементы на нашу замечательную детскую площадку. Но самое главное, вокруг дома появился отличный тротуар, которого тут лет 30 не было. Жители у нас дружные, из асфальтового скола и камней соорудили новую клумбу, есть где приложить старание нашим цветоводам.

Жильцы дома действительно соскучились по общению, поэтому с удовольствием приняли выступление творческого коллектива ветеранов «Хорошее настроение». Все вместе вспомнили знакомые с детства песни о малой и большой родине. Подпевали всем двором и молодежь, и бабушки, сидя на лавочке у подъезда и с балкона.

А для многочисленной ребятни был организован тематический конкурс рисунка, и дети, соблюдая по просьбе мам и бабушек безопасное расстояние, рисовали мелками флаги, шары, звезды в цветах российского триколора.

— Мне всего пять лет, поэтому я не помню, были у нас на первых этажах в прошлом году флаги или нет, – поделилась Саша Дымова. – Очень красиво и празднично, одна бабушка даже табуретку принесла и очень старалась, чтобы открыть балкон и повесить флаг. Я его рисовать пока не умею, но раз надо про Родину, пусть будет радуга и солнце.

Не забыли поздравить в День России и врачей, которые лечат заболевших коронавирусом. Врачи 5-й больницы, на базе которой в начале апреля был развернут ковидный госпиталь, после работы уже третий месяц едут не домой, а в санаторий «Обь». Для них в этот день прозвучал праздничный концерт, в котором приняли участие фолк-группа «Русский Фреш», музыкант Юрий Колесников, автор-исполнитель Анар Рамазанов.

Праздничные выездные концерты прошли также в Индустриальном районе на ул. Власихинской, 81, и в пос. Южном на ул. Чайковского, 37. Артисты исполнили патриотические песни, при поддержке жителей дворов прозвучал гимн РФ.

3500 флагов украсили фасады жилых домов и зданий в рамках акции «Флаги России. 12 июня» в Октябрьском районе. Для оформления участники акции «Окна России» использовали не только флаги, но и рисунки, картинки, надписи, посвященные России, своей малой родине, семье.