Дополнительные меры и возможности при голосовании по поводу поправок в Конституцию

В силу специфики эпидемиологической обстановки жителям Барнаула будут предоставлены дополнительные возможности для голосования.

По сведениям городской Избирательной комиссии, горожане могут проголосовать до 1 июля. Для тех, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в голосовании, предусмотрена возможность бесконтактного голосования на дому с 25 по 30 июня или в день голосования, 1 июля.

Кроме того, в течение шести дней до дня голосования участковые избирательные комиссии имеют возможность провести выездное голосование в тех населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. В Ленинском районе это микрорайон Горский, поселок Казённая Заимка (северная часть) и СНТ «Озёрное», село Гоньба (ТСЖ «Земляне» и СНТ «Обь-2»), поселки Землянуха и Берёзовка. В Центральном районе – станция Ползуново, поселок Борзовая Заимка (старая часть), поселки Плодопитомник и Бельмесёво, микрорайоны Сибирская Долина и Затон.

Еще одной формой голосования в период с 25 по 30 июня будет являться голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Напомним, что с 5 по 21 июня территориальные избирательные комиссии города Барнаула ведут прием заявлений о голосовании по месту нахождения от участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В будние дни пункт приема заявлений работает с 14 до 20 часов, в выходные и праздничные – с 10 до 14 часов. График пункта приема заявлений является актуальным для всех территориальных избирательных комиссий Барнаула.

С 5 по 21 июня заявления о голосовании по месту нахождения, помимо территориальных избирательных комиссий, принимаются также Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, направить заявление можно дистанционно через портал «Госуслуги».

Процедуру голосования за поправки в Конституцию РФ будут осуществлять более трех тысяч членов участковых избирательных комиссий.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут установлены на 106 избирательных участках Барнаула.