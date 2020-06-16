Что произошло в Барнауле с 13 по 15 июня

Обзор происшествий краевой столицы.

Пронесло

В центре Барнаула устранили последствия сильного ветра.

13 июня в районе ТЦ «Плаза» с крыши упали листы на проезжую часть, припаркованные автомобили, трамвайные пути. Пострадавших нет. В сторону пл. Свободы было временно ограничено движение трамваев № 1, 5, 7. Движение по проезжей части было частично ограничено. В настоящее время с проезжей части убраны листы кровли, движение транспорта полностью восстановлено.

На месте работали специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю, «Автодорстроя», администрации Центрального района.

Не разъехались

13 июня в 17.30 в районе дома № 1 на ул. Мамонтова столкнулись два грузовых автомобиля – КамАЗ под управлением водителя 1975 г. р. и «Мазда-Титан», которым управлял мужчина 1985 г. р.

При столкновении водитель «мазды» получил телесные повреждения, ему оказали помощь в горбольнице № 1. Также пострадала пассажирка «мазды», девочка 2009 г. р. С травмами ребенка госпитализировали в горбольницу № 1. По данному факту проводится проверка.

Два в одном

13 июня в 19.25 на пл. Баварина, в районе дома № 8, произошел наезд на велосипедистку.

Водитель 1988 г. р. на «Тойоте-Виндом» сбил женщину 1987 г. р., которая переезжала через дорогу по нерегулируемому переходу на велосипеде «стингер». С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали в горбольницу № 1. Сотрудники полиции проводят проверку. Госавтоинспекция города Барнаула напоминает, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу водитель велосипеда должен спешиться и пересечь дорогу пешком, предварительно убедившись, что водители его видят и пропускают. Водителям рекомендуется заранее снижать скоростной режим при приближении к переходам, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.

Не в том месте, не в тот час

14 июня около 15.00 в районе ТЦ «Бум» в микрорайоне Докучаево произошел конфликт между несколькими мужчинами, который перерос в драку с тяжелыми последствиями.

К женщине, торговавшей рыбой на улице, подошли двое знакомых и стали разговаривать. Вскоре рядом остановились трое нетрезвых мужчин. Между двумя группами мужчин завязался спор, а потом и драка, во время которой одному из знакомых продавщицы повредили голову, а второго облили бензином и подожгли. После этого злоумышленники быстро покинули место событий. Женщина позвонила в полицию.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны стали отрабатывать окрестности и вскоре неподалеку от места происшествия обнаружили троих подходящих под описание людей, бредущих по улице. Они стали утверждать, что не слышали ни о какой драке, однако от одного из мужчин 1981 г. р. шел сильный запах бензина. Подозреваемых задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии мужчина признался, что действительно поджег человека. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на убийство. Пострадавшего доставили в ожоговый центр с ожогами 50 процентов тела. Он находится в тяжелом состоянии, – сообщает пресс-служба ФГКУ УВО войск нацгвардии РФ по Алтайскому краю.

Угнал? Украл

Служебная собака Сандера помогла полицейским раскрыть кражу велосипеда.

В дежурную часть УМВД России по городу Барнаулу обратилась 36-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный сорвал тросовый замок в подъезде одного из домов на ул. Малахова и похитил пристегнутый велосипед стоимостью 10 тыс. руб. В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал инспектор-кинолог Никита Афонин со служебной собакой по кличке Сандера. Немецкая овчарка быстро взяла след и уверенно привела полицейского к одной из квартир данного жилого дома. Проживающий там мужчина 42 лет признался в похищении велосипеда соседки. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), – сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.