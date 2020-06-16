Барнаульские школьники стали призерами всероссийской олимпиады

Восемь барнаульцев вошли в число призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Из-за пандемии коронавируса заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году отменили, а призерами решили признать выпускников школ, набравших проходные баллы по каждому общеобразовательному предмету для участия в финальном этапе состязания.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, по биологии призерами стали старшеклассники Рената Бетенькова (лицей № 101) и Вера Струкова (лицей № 121). Прекрасно показали себя выпускники гимназии № 42: Виктор Клепиков стал призером по географии, а Николай Косса и Артём Попадыч – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. По химии в призеры вышел победитель олимпиады прошлого учебного года по этому предмету Дмитрий Маликов из гимназии № 22. Ученица Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Алёна Федюкина вошла в число финалистов по литературе. По обществознанию призером стала Мария Глушанина из гимназии № 69.

Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников – самое главное соревнование для российских школьников и абитуриентов, планирующих поступать в ведущие университеты. Победители и призеры заключительного этапа имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.