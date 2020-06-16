Как барнаульцы отметили День России: фоторепортаж

Открытие праздника началось с торжественной церемонии поднятия триколора на главной площади Барнаула. В мероприятии приняли участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич и другие.

Поднять флаги!

В 1993 году была принята Конституция РФ. Основы для нового документа заложила Декларация о государственном суверенитете РФ, принятая 12 июня 1990 года. Впоследствии этот день стал отмечаться как День России. За последние годы праздник приобрел яркие патриотические черты и стал символом национального единения всех народов нашей страны.

Открывая череду праздничных мероприятий этого дня, курсанты роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя РФ размером два на шесть метров от ул. Молодёжной до сцены на пл. Сахарова. Затем под звуки гимна флаг России взмыл над площадью. Вместе с ним были подняты флаги Алтайского края и города Барнаула. После этого Губернатор осмотрел фотовыставку «Документы рассказывают», подготовленную на основе фонда Государственного архива Алтайского края.

Чуть позже у памятного знака студотрядам бойцы краевого студенческого отряда «Алтай» подняли флаг России. Командиры, чеканя шаг, вынесли к памятному знаку и знамена своих отрядов.

Сотни флагов – огромных и небольших – появились на улицах города и в окнах жилых домов. Барнаульцы украсили окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России, малой родине, семье. Фотографии оформленных таким образом окон размещались в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе или малой родине.

В каждый дом

Многие торжества в этот день проходили онлайн, а те, которые нельзя перенести в Интернет, – с соблюдением мер предосторожности. В комитете по делам молодежи города Барнаула отметили, что с 11.00 мобильные бригады провели концерты во дворах, госпиталях и учреждениях культуры. Музыка играла и во дворах общежитий на ул. Крупской.

— Россия – это страна бескрайних просторов и широты русской души, Россия – это моя Родина, – говорит Алина Голева, волонтер, специалист Алтайского ресурсного центра добровольчества.– Мы проводим праздник для студентов, проживающих в общежитиях, многие из которых являются волонтерами. И сегодня, во время борьбы с коронавирусом, они не сидят без дела, помогая тем, кому нужна помощь в доставке продуктов, лекарств, в оплате услуг ЖКХ; студенты-медики работают в госпиталях, оказывая помощь там, на передовой. Хочется поддержать их песней, сказать, что мы вместе, и выразить свою благодарность за труд.

Студенты наблюдали за праздником с балконов, но это не мешало им принимать активное участие, отвечать на вопросы, подпевать любимые песни и танцевать. Не остались без внимания и главные герои этого сложного периода – врачи. Музыкальный концерт прошел во дворах горбольницы № 5 и санатория «Обь», где вот уже три месяца проживает медперсонал госпиталя, оказавшийся изолированным от своих семей. В выступлениях приняли участие фолк-группа «Русский Фреш», музыкант Юрий Колесников, автор-исполнитель Анар Рамазанов. В этот день звучал гимн России, а также хорошо известные и любимые песни. Творческие коллективы побывали на ул. Власихинской, 81, и ул. Чайковского, 37, в пос. Южном.

Необычным подарком для воспитанников краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» стало мотошоу, устроенное участниками сообщества мотоциклистов и байкеров Барнаула. Ребятам продемонстрировали разнообразную мототехнику и захватывающие трюки. Для того чтобы праздник получился не только зрелищным, но и вкусным, детей угощали сладкой ватой.

Ярким финалом этого дня стало мэппинг-шоу. С наступлением темноты на нескольких зданиях появилась проекция развивающегося российского флага.

12 июня в Барнауле состоялось более 30 мероприятий городского, регионального и федерального масштаба, посвященных Дню России. Многие из них стартовали в начале июня в онлайн-формате. Это акции «Исполни гимн России», «Сочиним, играя», #МояРоссия22, «Гражданский экзамен», «Добро в России», челленджи «Передача флага», #РусскиеРифмы, «Раскрась футболку», флешмоб #ОкнаРоссии.