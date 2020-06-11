В канун Дня России в Барнауле появился новый арт-объект в благодарность медикам

На улице Юрина, неподалеку от кардиологического диспансера появилось новое граффити – признательность барнаульским медикам за работу в непростых эпидемиологических условиях. Приурочена эта работа ко Дню России и к предстоящему Дню медика.

За эту работу взялись два барнаульских граффити-художника – Анатолий Капитонов и Виктор Минаев, чьи арт-объекты можно видеть по городу. Идею тут же поддержали в Краевом дворце молодежи и выделили ребятам место – стену гаражного кооператива на ул. Юрина.

— Идея нарисовать что-нибудь в признательность медикам была на поверхности, – пояснил Анатолий Капитонов. – С улицей определились сразу – именно на Юрина находится наибольшее число больниц в городе, да и территориально именно здесь можно увидеть немало интересных граффити (достаточно вспомнить расположенные поблизости два разрисованных фасада). Вот и нам след захотелось оставить.

На счету у граффитистов – немало работ. Так, именно им принадлежит идея раскрасить разъезжающие по городу бетономешалки и превратить их в ананас или арбуз. Два года назад Анатолий и Виктор первыми в городе ко Дню Победы разрисовали трамваи, участвовали они в оформлении одного из отелей в Шерегеше, принимают заказы на роспись стен от барнаульских баров и галерей.

Никита Свиридов, директор Краевого дворца молодежи: «Сегодня по всей стране проходят акции и фестивали в поддержку медиков. К этому движению решили подключиться и ребята. Они сами вышли на нас, мы лишь поддержали их совместно с администрацией Ленинского района».

— Мы участвуем в выставках молодых художников, которые регулярно проходят в галерее «Республика ИЗО», а мне в прошлом году даже довелось стать участником Межрегиональной молодежной художественной выставки, которая проходит в нашем городе в формате биеннале, рассказал Виктор Минаев. – В принципе, интерес к творчеству молодых художников есть (правда, хороших граффити-художников едва наберется с десяток). Но все же хотелось бы почаще участвовать в интересных проектах и акциях.

Так, у ребят есть идеи для нанесения граффити на городской транспорт, на непривлекательные фасады. Главное все это делать не безыдейно, ради рисунка, а с мыслью, с конкретным посылом. Но самая главная мечта художников – организовать в Барнауле настоящий фестиваль уличного искусства, какие время от времени проводятся в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке.

— Конечно, мы тоже начинали с нелегального формата (увы, каждый граффитист должен через это пройти), – говорит Анатолий. – Однако теперь нелегально не работаем – научились находить общий язык с собственниками, с администрациями.

Вместе ребята рисуют на протяжении четырех лет. Познакомились случайно в соцсетях и поняли, что мыслят примерно в одном направлении. За плечами каждого – художественные школы, однако граффити Анатолий и Виктор увлеклись еще во время учебы в художках. Сегодня у них есть своя мастерская, где они не только создают эскизы будущих работ, но и пишут в технике граффити холсты.

— В этом проекте нас хорошо поддержал КДМ, выделил все необходимое оборудование – краску, леса, лестницы, организовал точку подключения к электричеству, – комментирует Виктор. – Ведь прежде, чем приступить к прорисовке, нам понадобилось создать эскиз прямо на стене, для чего мы использовали специальный проектор. Сначала выравниваем картинку по поверхности, а потом делаем контуры. Следующий этап – нанесение краски.

Краску ребята используют двух видов – сначала фасадную, а поверх нее уже прорабатываются баллоном контуры, тени, полутени. Граффитисты привыкли работать в паре, без помощников. На создание на стенах подобных сюжетов у них обычно уходит день-два.

10 кг фасадной краски и 60 баллончиков десяти цветов ушло на создание рисунка.