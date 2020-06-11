В Барнауле проходит акция «Российский триколор»

Ко Дню России в Алтайском крае проходит традиционная акция по раздаче ленточек в цветах российского флага.

Акция «Российский триколор» стартовала 8 июня в самом центре краевой столицы, на площадке перед ЦУМом. В следующие дни, вплоть до 12 июня, волонтеры раздают ленточки сразу по нескольким адресам: у Алтайского краевого театра драмы, главного корпуса АлтГУ, Молодежного театра Алтая, на пешеходной зоне на ул. Мало-Тобольской, на привокзальной площади и у памятника защитникам Сталинграда.

— Этой акцией мы хотим не только поздравить граждан с наступающим праздником, но и напомнить, что сегодня, как никогда, важно быть вместе, привлечь внимание к вопросам патриотизма, – говорит организатор Никита Федюнин, руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества.

Акция проходит с соблюдением всех санитарных норм: волонтеры в масках и перчатках перед выходом на точки обязательно проходят термометрию, а в ходе акции соблюдают социальную дистанцию, поэтому на каждой точке работают два волонтера поодаль друг от друга. Ежедневно в акции задействованы 16 человек.

Илья Кононов, постоянный участник таких патриотических акций, дарит барнаульцам ленты ежегодно на протяжении вот уже трех лет.

— Я патриот своей страны, и мне приятно делиться такими подарками перед важными для России праздниками, – говорит Илья. – Смысл акции я вижу в напоминании о единстве страны в первую очередь детям и молодежи.

— Волонтеры раздают ленты в цветах российского триколора на улицах Барнаула и других городов Алтайского края, – добавляет Никита Федюнин. – Ресурсный центр добровольчества организовал раздачу лент в Бийске и Новоалтайске, прорабатывается вопрос расширения акции и на другие муниципальные образования региона. Помимо этого волонтеры штаба #МыВместе выдают ленты при доставке продуктовой помощи пожилым гражданам.

12 июня по инициативе администрации Барнаула ленты-триколоры будут выдавать в городских аптеках, продуктовых магазинах, на автозаправках и в горэлектротранспорте.