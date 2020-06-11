В 1944 году завод механических прессов семь раз получал переходящее Красное знамя – тем самым признавался одним из лучших предприятий в стране

Завод механических прессов, созданный на базе двух эвакуированных из Одессы предприятий, начал работать в Барнауле 7 октября 1941 года. Тогда на нем трудились всего 135 рабочих, которые до конца года выпустили более 200 прессов. С нуля начиная жизнь на новом месте, они сумели достичь высоких показателей и в труде, неоднократно выдвигая предприятие в передовики.

С двух амбаров

Предки Барнаульского завода механических прессов – заводы прессового оборудования имени 16-го партсъезда и «Комсомолец». До начала Великой Отечественной войны они продуктивно работали в Одессе, а уже в начале июля 1941-го стали готовиться к эвакуации.

— Работники предприятий под бомбежкой демонтировали оборудование, грузили его в эшелоны, но немцы перекрыли железную дорогу, высадив свой десант. Отрезали, – рассказывает председатель профкома завода Сергей Удовихин. – Тогда было решено часть пути преодолеть по морю, а потом опять поездом. До Барнаула добирались два месяца. Вроде недалеко, почему так долго? Пути были одноколейные – не разъедешься, приходилось пропускать эшелоны на фронт.

Привезти-то привезли. Где базироваться? Выделили для этого 22 гектара. На них только два амбара стояло, остальное – поле. Тут и установили станки: сначала наладили производство, а уж потом взялись возводить стены. Между тем рабочим нужно было свои семьи крышей над головой обеспечить – приходилось самим землянки рыть. На это и уходили первые ночи жизни в новом городе.

Электричества тогда тоже не было – пользовались маленькими генераторами, привезенными из Одессы. Настоящий свет на заводе появился только в 1943 году, когда сумели восстановить некогда вышедшие из строя локомобили – передвижные паровые двигатели, предназначенные для сельхознужд и выработки электричества в полевых условиях. Только тогда завод заработал в полную мощность.

Широкий профиль

В военные годы предприятие преимущественно специализировалось на выпуске механических прессов – благодаря труду заводчан солдаты обеспечивались не только патронами, но и личными предметами быта: пуговицами, чашками, ложками.

В музее предприятия сегодня хранится станок аналогичный тем, на каких некогда изготавливали патроны.

— Чтобы такой изготовить, нужно около 15 вот таких прессов, – Сергей Удовихин берет со станка экспозиционный патрон. – Разумеется, для налаживания массового производства в войну другого не было. Все потому, что каждый пресс выполнял свою операцию. Допустим, здесь нужно изготовить пулю, гильзу, капсюль. Потом все собрать воедино. Для каждого шага — отдельный станок.

Вместе со станками на заводе мехпрессов в 1940-е годы производили запасные части для танков (элементы корпуса, гусениц), минометы. К слову, макет ротного миномета РМ-40 в натуральную величину в музее тоже есть. Оружие компактное, но тем не менее стреляет прилично – снаряд калибром 50 мм летит на расстояние до 800 м с начальной скоростью 95 м/с.

Золотые кадры

Директору завода Сергею Ферапонтову довелось начинать трудовой путь под руководством тех самых заводчан, которые пришли на предприятие в годы войны, чьи смены часто длились дольше 12 часов и кто ночевал прямо на заводе.

— Почти 40 лет назад я пришел сюда по распределению – работал мастером в экспериментальном цехе, – вспоминает Сергей Ферапонтов. – Мне посчастливилось застать людей той самой закалки. На них, трудолюбивых, ответственных, мы все равнялись тогда. Таким был Фёдор Егорович Мухопад. Он начал работать здесь с первых дней основания завода, 16-летним мальчиком.

Начинал ветеран слесарем, потом постепенно стал осваивать новые специальности — токаря, шлифовщика, токаря-карусельщика. Заводу он отдал 46 лет своей жизни. Теперь на пенсии, но коллег не забывает – время от времени наведывается, да и сам не перестает принимать гостей-сослуживцев.

Новое время

После войны завод развивался несколько хаотично – без генерального плана. В 1947 году здесь появился новый главный инженер по фамилии Устинович, который и поднял этот вопрос. Добился своего он только к 1968 году, когда план развития, наконец, устроил всех. После этого появились первый, второй, третий, литейный корпуса, кузница, подсобное хозяйство. Обновленный завод занял целый квартал, где и располагается до сих пор практически в неизмененном виде. Сегодня спектр местного производства серьезно расширился – вместе с механическими прессами здесь изготавливают трубы, спецпрофиль, колесные диски для сельхозтехники – это одно из новых направлений деятельности завода.

Факты из жизни завода

Только что прибывшие в Барнаул заводчане рыли себе землянки в поселке Осипенко (микрорайон в Железнодорожном районе, ограниченный улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной, Колёсной и железнодорожными путями). Там вырос настоящий поселок одесситов с характерными названиями улиц: Молдаванка, Кирсарай. Кирсараевская улица в Барнауле есть и сейчас.

В 1942 году на предприятии запустили собственное литейное производство – до этого литье брали на меланжевом комбинате. Песок стали добывать из песчаного карьера – на его месте теперь расположено здание Правительства Алтайского края.

Когда оборудование эвакуированных заводов доставили в Барнаул, эшелон приказали освободить за десять часов. Промедление было непростительно – поезд следовало как можно быстрее отправить в сторону фронта. Несмотря на отсутствие спецтехники, справились.

По подсчетам сотрудников завода, на выпускаемом ими в годы войны оборудовании можно было изготавливать по 12 млн патронов в год.

439 прессов произвели на заводе механических прессов в 1942 году. Он стал для предприятия первым полным военным годом.