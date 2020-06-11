Сданы первые дороги, отремонтированные в этом году по нацпроекту БКАД

В среду, 10 июня состоялась приемка дорог на ул. Опытная Станция в с. Лебяжьем и в садовое товарищество «Флора», отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Представители городской администрации, контрольных и надзорных органов, подрядной компании оценили качество проведенных работ и проверили на соответствие техническим нормативам.

Завершить ремонт в начале июня подрядным компаниям удалось благодаря тому, что на объекты они зашли в конце апреля – начале мая. Барнаульскому ДСУ-4, являвшемуся генеральным подрядчиком на дороге до садоводства «Флора», понадобилось около трех недель, чтобы привести участок протяженностью более 2 км в нормативное состояние.

— Мы выполнили работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, отсыпали обочины щебнем, – пояснил Иван Соснин, заместитель директора Барнаульского ДСУ № 4. – Фрезерование прежнего покрытия не выполнялось, поскольку это могло бы спровоцировать ослабление основания дороги.

Ремонта дороги в садоводство «Флора» ждали давно. Причем не только садоводы, но и водители общественного транспорта. По словам дачницы Анны Куликовой, было время, когда шоферы 125-го маршрутного автобуса отказывались выполнять рейсы из-за ухабистой дороги. Кроме того, ей пользуются жители Сибирской Долины, в которой больше тысячи домов. Сейчас по обновленной дороге все ездят с большим удовольствием: ровное покрытие, новая разметка, оборудованные съезды.

Местные жители в ходе общения с председателем городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антоном Шеломенцевым выступили с предложением об установке дорожных знаков, ограничивающих на этом участке скорость движения. Дорога здесь извилистая, много крутых поворотов, и нередки были случаи, когда машины влетали в заборы близстоящих домов. А теперь, когда полотно стало ровным, случаи нарушения ПДД могут увеличиться в разы.

Ровность покрытия дороги к садоводству «Флора» и на ул. Опытная Станция оценили эксперты с помощью передвижной дорожной лаборатории. По словам Дмитрия Фролова, инженера испытательно-производственного центра «Стандарт», нарушений в производстве работ не выявлено, а ровность соответствует техническим регламентам.

Наряду с двумя сданными в эксплуатацию дорогами, ряд других объектов готовится к комиссионной приемке.

— В высокой степени готовности три участка дороги в Черницке и ул. Молодёжная в Бельмесёво. Сейчас там идут лабораторные исследования, после которых состоится техническая приемка, аналогичная сегодняшнему мероприятию, – рассказал Антон Шеломенцев. – Вместе с тем продолжаются ремонтно-строительные работы на 16 объектах, начато строительство дороги на ул. Сиреневой и в проезде Северном Власихинском, завершается двухлетняя реконструкция ул. Попова, начинается реконструкция моста во Власихе, определился подрядчик на ремонт дополнительных семи улиц – в ближайшее время дорожники приступят к работе.

На данный момент выполнено 30% от запланированного объема работ в рамках национального проекта БКАД.