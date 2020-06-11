С начала этой недели санатории Алтайского края, имеющие медицинскую лицензию, начали принимать первых отдыхающих

Так как попасть за границу этим летом у большинства россиян не получится, Ростуризм ожидает повышенного интереса к необычным внутренним маршрутам страны.

Санатории открылись

Лето в наш край пришло раньше календарного почти на месяц. Да и пора отпусков уже стартовала, но до сих пор непонятно – как же провести 30 дней, когда по всей планете введены карантинные меры различной степени суровости, многие рейсы заморожены, турбазы не работают, да и въезд в соседнюю Республику Алтай без уважительной причины влечет за собой двухнедельную самоизоляцию?

С понедельника в регионе открылись санатории и профилактории, имеющие лицензию, а это значит, мы медленно, но верно возвращаемся к прежней жизни.

– На 8 июня уведомление о возобновлении деятельности, что является обязательным условием открытия, подали семь санаториев региона, – отметил Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. – Пять из них расположены в Белокурихе: «Алтай», «Россия», «Белокуриха», «Аврора» и «Транссиб»; «Алтайхимпром» в городе Яровое и «Сосновый бор» в Первомайском районе. За первые два дня в них заселилось порядка 70 человек, в основном это жители Сибирского федерального округа.

По словам Дешевых, в ближайшее время подать соответствующие уведомления планирует еще ряд санаториев. Купить путевку может любой желающий. Правда, для заезда на отдых в санаторий этого мало, необходимо не позднее чем за двое суток до отправления еще и сдать тест на коронавирус. На курорте от вас потребуют две справки: отрицательный результат лабораторного анализа на инфекцию COVID-19 и справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда. Оформить документы можно в поликлинике по месту жительства или в частном медицинском центре, но помните, что без этих документов вас не примут. Вместе с этим все санатории должны будут выполнять разработанный и утвержденный Роспотребнадзором перечень необходимых требований.

— Речь идет о размещении по одному в номере, исключение составляют семьи, особые требования к организации питания гостей, дезинфекция всех помещений и постоянное тестирование персонала санаториев, а также ряд других мер, – поясняет Евгений Дешевых. – Конечно же, это может сократить число желающих посетить санатории, но таковы реалии сегодняшнего дня, и выполнение этих требований является обязательным для исполнения всеми.

Органы власти будут вести ежедневный мониторинг количества отдыхающих на курортах края для осуществления контроля за ситуацией в данной сфере.

41 санаторно- курортная организация, имеющая медицинскую лицензию, работает в Алтайском крае.

Поэтапно

Напомним, до 22 июня приостановлено и бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, на базах отдыха, туристических базах, в кемпингах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах. Пока еще нельзя остановиться и в гостиницах, которые находятся за пределами городов и сел. Не торопятся открывать туробъекты и в соседней Республике Алтай, хотя здесь уже начали ослаблять ограничения. И все же, заглядывая в календарь, на котором обозначены даты отпуска, наверное, каждый барнаулец с надеждой выбирает место для своего будущего отдыха.

— Спрос на внутренний туризм этим летом ожидаемо вырастет, – считает Ирина Слесарева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма. – Жители края традиционно поедут в горы, в этом году будут актуальны туркомплексы коттеджного типа. А таких в нашем регионе – большинство. Наши пляжные курорты после разрешения открытия водоемов будут рады туристам – Яровое, Завьялово, озера Егорьевского района, Колывань и Саввушка. Здесь появились комфортные средства размещения с приемлемым уровнем сервиса, в связи с чем эти направления стали чаще выбирать барнаульцы.

Кстати, активное бронирование туров с датами заезда после 22 июня идет вовсю. По словам специалиста, цены на проживание пока остаются на уровне прошлого года, может быть, поэтому люди торопятся забронировать отдых по старой цене, ведь в Ассоциации туроператоров России уже говорят о будущем повышении цен на 20-30%. Самым бюджетным размещением остается отдых в палатках.

— Но, на мой взгляд, логично вставать кемпингом там, где нет альтернативных возможностей, – дополняет Ирина Николаевна. – Хотя в этом году в связи с финансовой ситуацией палатки будут, как никогда, актуальны. Остается высоким и спрос на море, правда, мы еще не работаем в полном объеме, и тяжело оценить, насколько много туристов готовы уже куда-либо лететь. Напомню, на Чёрном море всех приезжих ждет обязательный 14-дневный карантин. Нет ясности и с запуском перелетов, да и работой отрасли в целом. Вообще, в нынешней ситуации, выбирая место отдыха, лучше всего обратиться за консультацией к профессионалам, которые помогут взвесить все риски.

У путешественников, предпочитающих заграницу, все же остается надежда на отпуск своей мечты в этом году. Вот только планируя его, взвесьте все за и против. С начала июня зарубежные страны начинают открывать границы, правда, пускают лишь граждан определенных стран. Россиян, к сожалению, в числе первых гостей не ждут – наша статистика по коронавирусу не способствует. Тем не менее туроператоры уже получают брони – преимущественно на конец лета, когда, как все надеются, ограничения будут сняты окончательно.