Реаниматолог Сергей Ходоренко посвятил медицине 37 лет своей жизни

На минувшей неделе не стало Сергея Ходоренко. Ему было 58 лет, большую часть из которых он отдал спасению онкологических пациентов. Это первый в Алтайском крае смертельный случай среди медиков с диагностированным COVID-19.

Уход Сергея Ходоренко стал печальным известием для многих барнаульцев. И не только потому, что он – первый медицинский работник, умерший от коронавирусной инфекции. Долгие годы Сергей Анатольевич был анестезиологом-реаниматологом и неустанно боролся за здоровье онкологических пациентов в самый трудный для них момент нахождения в реанимации, между жизнью и смертью.

Профессия – спасать

Пациентов, для которых Сергей Анатольевич стал ангелом-хранителем, не счесть. Жительница Барнаула Наталья Шестакова 15 лет назад пережила свое второе рождение.

— До сих пор не могу поверить, что Сергея Анатольевича не стало, – не скрывая слез, сообщает женщина. – Неделю я была в реанимации с онкологией. Он с командой врачей и медсестер спасал меня. До сих пор в глазах стоит, как он приходит, дотошно так, все до мелочей расспрашивает. Интеллигентный такой, вдумчивый, грамотный. Нет слов, чтобы выразить ему и другим людям в белых халатах благодарность.

Свой трудовой путь Сергей Ходоренко начал в 1983 году фельдшером скорой помощи. Спустя три года он пришел работать в отделение анестезиологии и реанимации Алтайского краевого онкологического диспансера, а в 1999 году возглавил вновь созданное отделение в лечебно-диагностическом корпусе барнаульского онкодиспансера на ул. Матросова, 115. Сподвиг коллегу к руководящей работе онколог с большим именем Александр Лазарев. Заслуженный врач РФ, профессор, председатель Алтайского противоракового общества и человек, стоявший у истоков создания онкологической службы региона, Александр Фёдорович вспоминает события давно минувших дней:

— Мне удалось уговорить Сергея Анатольевича перейти трудиться ко мне. Он работал в краевом онкодиспансере, а мы – в городском. Он пришел к нам и с нуля создал отличное реанимационное отделение. Сделать что-то новое – это всегда ответственно и очень тяжело. Но у Сергея Анатольевича все получилось, и получилось хорошо.

Не боялся трудностей

Александр Лазарев отмечает, что Сергей Анатольевич был и навсегда запомнится ему Врачом с большой буквы.

— Анестезиолог дает обезболивание, а реаниматолог восстанавливает жизненные функции пациента, вытаскивает с того света. Врачу нельзя быть ни сильно мягким, ни бесчеловечным, иначе ничего не получится. Важна золотая середина. Именно таким руководителем, врачом, человеком был Сергей Анатольевич. Я могу сказать про него только добрые слова и передать огромные соболезнования его семье, – говорит Лазарев.

Последние годы Сергей Анатольевич работал в должности заведующего отделом контроля и качества краевого онкологического диспансера. Также в его биографии – работа в Диагностическом центре Алтайского края, руководство Новоалтайской городской больницей. Какую бы должность ни занимал, он никогда не отказывался от практической работы врача анестезиолога-реаниматолога. Совершенствовал свои навыки и считал, что в первую очередь он врач, а только потом руководитель в больнице.

Коллеги Сергея Ходоренко по мединституту также многого достигли на профессиональном поприще. Заместитель министра здравоохранения региона Владимир Лещенко рассказывает:

— Мы вместе с Сергеем Анатольевичем в студенческие годы работали в стройотряде. С тех пор нас связывали дружеские, профессиональные отношения. Его совет всегда был важен для меня, Сергей являлся надежным товарищем, хорошим специалистом. Он был лучшим из нас. Знаю, что коллеги сделали все возможное, но спасти его, как он сам делал тысячи раз, увы, не удалось.

Начальник Алтайского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Шадымов дружил с Сергеем Ходоренко на протяжении последних 40 лет.

— Мы познакомились абитуриентами АГМИ. С Сергеем всегда было легко. Он по специальности был врачом анестезиологом-реаниматологом, то есть спасателем жизней. Он многим дарил вторую жизнь. Всегда открытый, улыбающийся, умел быть прекрасным врачом, умел быть рядом, умел быть интересным и надежным. Мы всегда отмечали его трепетное отношение к своей семье, он был любящим мужем, заботливым отцом. Конечно, у каждого есть недостатки, но вот у него я их не вспомню. Спасибо, Сергей Анатольевич, что ты был в нашей жизни! Большая утрата. Мы помним, ты с нами.

Сейчас отделение, которое создавал Сергей Ходоренко, в основе своей перешло на базу онкодиспансера на Змеиногорском тракте. Врачи, которые начинали работать вместе с Сергеем Анатольевичем и у него учились быть почти волшебниками, спасать и верить в победу, сами стали уже сильными, зрелыми и грамотными специалистами. Сегодня возглавляет отделение анестезиологии и реанимации № 2 в онкодиспансере ученик Сергея Ходоренко Александр Рассоха.