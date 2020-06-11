Тхэквондо да любовь: разговор с титулованными спортсменами о тренировках, помидорах и семейной жизни

Долгое время про вице-чемпиона мира, участника Олимпийских игр Альберта Гауна и чемпионку России, победительницу и призерку международных соревнований Анастасию Анохину говорили по отдельности. Но объединяет их не только общий вид спорта, тхэквондо, да тренер Пётр Маркин. Они вместе идут не только к победам, но и вообще по жизни. Поэтому встречайте: интервью дуэтом.

На восьмом этаже

— На этой неделе в Алтайском крае официально разрешили тренировки на улице, пусть и с ограничениями. Жизнь налаживается?

— А.Г.: Да, слава богу. Два месяца тренировались дистанционно, по заданию тренера. А так тоже тяжело, без соревнований, непонятно, к чему готовиться.

— А.А.: Мы вообще поначалу из дома несколько недель практически не выходили. Дома есть инвентарь – лапы, спортивные резинки, с их помощью тренировались. Потом стали выходить на улицу, бегать.

— Дома спарринги не устраивали?

— А.Г.: Бывало. Только мне места мало ногами махать, Насте нормально.

— И не надоели друг другу за это время?

— А.Г.: Да по всякому было (улыбается).

— А.А.: Если что, по разным комнатам расходились.

-А.Г.: На самом деле непростой период. У Настиных родителей есть дача, она спасала. Уже всерьез стали думать, может, себе дом на земле найти, там все-таки свободнее. А то сидим на восьмом этаже, как в клетке.

Еще год точно

— Еще весной Пётр Маркин говорил, что вы остаетесь в спорте до Олимпиады, а дальше уже видно будет. Олимпиаду перенесли на 2021 год. Что решили вы?

— А.Г.: Мы тоже еще на год точно остаемся. Охота еще выступать, силы есть. А после чемпионата России видно будет.

— А.А.: На сентябрь вроде как поставили Кубок России, уже что-то определенное. А главная задача – чемпионат страны. Главное, успеть к нему подготовиться, чтобы не получилось, что он через месяц, а у нас еще залы закрыты.

— Стимул продолжать в чем находите?

— А.А.: Я себя вообще не считаю такой уж заслуженной спортсменкой, чтобы уже ничего не интересовало. Да, где-то побеждала, но хочется еще и на чемпионате России хорошо выступить, уйти достойно. Больное колено закачиваю, стараюсь форму держать, в тонусе быть.

— А.Г.: Я с одной стороны вроде уже и думаю о тренерской работе. Вот сейчас сижу, думаю – ну заслуженный мастер спорта, и что? Как себя применить? Была бы своя группа, тоже мог бы тренировки онлайн вести. Но соревновательный дух не покидает. Уйти можно в любое время, главное, потом не пожалеть об этом.

— Альберт, шансы на Олимпиаду хотя бы в теории у тебя были?

— А.Г.: В этом году, думаю, нет. Так что для меня ее перенос даже в плюс. Вдруг на чемпионате России удачно выступлю и дальше все хорошо пойдет.

— Алик, после Олимпиады тебя замучали болячки. Тренер считает, что это в том числе и от перегруза перед Играми в Рио.

— А.Г. Может быть. Я же в Рио еще и заболел. Первый раз на Олимпиаде, что в таком случае делать – непонятно. Тренировки не прекращали. После Олимпиады было угнетение, через две недели после нее уже приступили к дальнейшей подготовке. Причем готовились в сумасшедшем ритме, огромный объем. Если бы сейчас после самоизоляции мне такой дали – помер бы. А потом после удачного чемпионата России уже случился эмоциональный всплеск. Вот такие качели. Может быть, стоило отдохнуть, просто потренироваться спокойно. А мы сразу включились, организм не выдержал.

— Тот единственный бой на Олимпиаде с Лопесом часто пересматриваешь?

— А.Г.: Сейчас уже реже. Он, кстати, только в «Одноклассниках» есть, больше нигде, даже на YouTube. Но себе сохранять не стал.

— Настя, а для тебя самый памятный бой какой?

— А.А.: Наверное, на первенстве России по юниорам, где проиграла в финале. А могла бы на первенство Европы поехать. Потом – финал первенства России по молодежи, там уже победила и отобралась на чемпионат Европы. Ну и победа на чемпионате России.

— А.Г.: Когда по юниорам выступаешь, ты не знаешь, что тебя ждет .Это сейчас понятно: России, сборы, чемпионат Европы. А тогда тебе говорят: едет в Португалию. Ух ты! А еще ж и экипировку дадут.

— А.А.: Да, очень ее хотели.

— А.Г.: Экипировке больше радовались ,чем медалям. Не шучу.

— Вы сами тренировать еще не начали?

— А.Г.: Нет, я только секундантом был на соревнованиях, тренер предложил. А почему нет, тоже опыт. Со стороны легко вроде бы, а сел на стул в углу корта – уже по-другому все. Мы можем поднимать карточки, чтобы судьи пересмотрели какой-то момент в бою. Я раз поднял, а тренер показывает, что лучше бы в другом моменте. Потом понимаю, что он прав.

— А.А.: Я тоже секундировала, причем бой Альберта. После такого уже и на тренерскую работу по-другому смотришь. Ты спортсмену стараешься помочь, подсказываешь, а потом он этим пользуется, побеждает, ты эффект видишь – это очень мотивирует.

— Альберт, а тебе легко с тем же Митрохиным или Каратаевым в роли секунданта? Вчера тренировались вместе, а сегодня ты уже сам им советы даешь?

— А.Г.: Да так даже легче. Я знаю, на что они способны, какие козыри, вижу, в чем надо прибавлять. И пацаны мне доверяют. А если б не знал их – говорил бы банальщину вроде «работай первым номером».

На одной волне

— Давайте о личном. Сколько вы уже вместе?

— А.Г.: В декабре три года будет. Уже три, капец (улыбается. – Прим. авт.).

— А.А.: Нет, знаем друг друга, понятно, гораздо дольше. В Болгарии пошли после соревнований погулять, раз – и все. Не было никаких разговоров вроде «давай дружить». Просто как-то сложилось, даже согласия не спрашивали.

— От тренера скрывали?

— А.Г. Нет. Даже не помню, как Пётр Владимирович узнал. А может, он все еще и не знает? (смеется. – Прим. авт.)

— Двум классным спортсменам уживаться легко?

— А.Г.: Да, общие темы, интересы. Домой пришел, все понятно, что будем обсуждать.

— А.А.: Да мы в любой теме поймем друг друга, не только в спорте. Даже не представляю себя с другим человеком. Начала бы что-то о тренировках говорить, а мне бы сказали: «Давай тему сменим, это неинтересно».

— Альберт, а ты к советам Насти, касаемых спорта, прислушиваешься?

— А.Г.: Один раз она мне подсказывала, смешно было.

— А.А.: Ну один раз же нормально подсказала?

— А.Г.: Когда?

— А.А.: В финале, помнишь, я говорила: «Заходи к сопернику через спину». Ты попробовал, получилось.

— А.Г.: А, ну да. Можно выпендрюсь? Просто опыт уже есть, понимаю, как что складывается. Первый раунд провел спокойно, соперник не сильный, все под контролем. На Настю смотрю – а она очень волнуется, советует, сделай то, сделай это.

— А.А.: Ой, после первого раунда ты еще не так уж и выигрывал.

— А.Г.: Да Настя же Телец, с ней тяжело спорить, не доказать ничего.

— А когда ты любимый футбол смотришь, от телевизора не прогоняет?

— А.Г.: Да она тоже футбол любит. На сборах как-то смотрели Лигу чемпионов, «Аякс» – «Тоттенхем». Вот у нее эмоции были!

— Альберт, а ты же еще и в краевом чемпионате по мини-футболу играешь. Тренер к этому нормально относится?

— Конечно, говорит, чтобы осторожнее был. Да я и сам все понимаю. Вот в игре с журналистами как раз неприятный инцидент был, по ноге пнули. Я-то стараюсь в отбор не идти, и сам могу вред причинить, и мне. Кстати, Настя тоже в футбол играет, и для девушки – неплохо.

— А ты, видимо, после завершения карьеры футболом плотнее займешься?

— А.Г.: С удовольствием, если сил хватит. Мне порой говорят: «Ты думаешь, это так легко? Постоял, провел занятие и пошел? Да из тебя все соки выжмут, особенно малыши, не легче, чем самому тренироваться».

— А хотелось бы тренировать малышей или ребят постарше?

— А.Г.: Да без разницы. Конечно, с одной стороны со старшими, кого уже к первенству России готовить можно, интереснее. С другой, приятно же видеть, как твой спортсмен растет. Вот он маленький, движения учит, вот уже на чемпионате края, а вот уже Россия, Европа.

— Ты сейчас свой путь с Маркиным описываешь.

— А.Г.: Ну да (улыбается).

Анастасия Гаун

— Ребята, раз уж мы о будущем заговорили: когда свадьба?

— А.Г.: Сезон закончится, посмотрим.

— А.А.: Этот вопрос все задают. Представляете, у нас в садоводстве, где дача родителей, вся улица – родня: дедушкина сестра, бабушкина племянница и так далее. И наш дом в самом конце. И вот мы пока дойдем, все спросят про свадьбу. А если приехала одна, каждый поинтересуется, где Алик. Его все любят. Даже больше, чем меня.

— А.Г.: Да это ты просто хочешь, чтобы я на дачу поехал.

— Что на даче растет?

— А.А.: Все, и помидоры, и картошка. У бабушки два участка. Вот в этом году садили, помогали.

— Альберт, то есть была редкая картина: вице-чемпион мира по тхэквондо садит помидоры?

— А.Г.: Да, и малину полет. Тоже хорошая тренировка морально-волевых качеств. Комары, у меня еще аллергия на цветение, плюс с моим ростом подбираться под кусты тяжело. Бывает, лопату брошу, с Настей поругаюсь. Потом снова работаю. А затем оглянусь – во, это же все я сделал, и приятно уже.

— Настя, после свадьбы в мире тхэквондо останется Анастасия Анохина или появится Анастасия Гаун?

— А.Г.: Анастасия Гаун.

— А.А.: Думаю, да. Нужно брать фамилию мужа, чтобы быть уже точно семьей.