Обновленную библиотеку в поселке Южном планируют открыть к сентябрю

Библиотека № 10 им. А.С. Пушкина, расположенная в поселке Южном, скоро станет учреждением нового поколения. Здесь появится специальное оборудование для слабовидящих людей, интерактивные приспособления: стол, панель и даже пол, а главное – новые книги. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Культура» в число его победителей библиотека вошла в этом году.

Интерактивные возможности

Сегодня площадь свыше 600 кв. метров приводится в порядок после ремонта. Сотрудники библиотеки уже примерно представляют, как будет выглядеть обновленное пространство. Помещения поделены на зоны, где разместятся не только два читальных зала для взрослых посетителей и детей, но и интерактивные, информационные площадки, оснащенный компьютерами абонемент.

– В нашей библиотеке с почти 60-летней историей последний раз делали ремонт в 2013-2014 годах, поэтому на полученные средства были проведены лишь косметические работы: покрашены стены, отреставрировано уцелевшее мраморное покрытие, а там, где его не было, уложен новый линолеум, – рассказала заведующая библиотекой № 10 Наталья Соболева. – Уже поступила первая партия мягких диванов и стульев, в ближайшее время будет завезена корпусная и модульная мебель, изготовленная по индивидуальным эскизам. Получили мы и современное оборудование – компьютеры, интерактивную технику нового поколения, которая существенно расширит наши возможности, позволит читателям получать информацию самыми разными способами.

В стенах библиотеки уже протестировано новое оборудование. Часть его будет установлена в детском отделении (после реконструкции у него появится отдельный вход), а конкретно в специальной интерактивной комнате, которую планируется оснастить так называемым «динамичным ковром» – интерактивным полом, реагирующим на движение.

Попав в зону проекции, дети своими движениями «оживляют» появившееся изображение. Пока эта система настроена на развлекательные игры, но, как уверяют в библиотеке, к открытию планируется закачать в нее познавательные и образовательные программы для индивидуальных и групповых занятий.

В этой комнате появится еще одна новинка – интерактивный стол, который позволит вовлекать детей в активные дискуссии, приобщать к процессу обучения. По мнению Натальи Соболевой, оборудование можно использовать, скажем, для обучения детей чтению.

– Зона для взрослых читателей будет оснащена не только компьютерами, но и специальным видеоувеличителем, позволяющим увеличивать изображение в 70 раз (к тому же широкоформатный монитор имеет 33 цветовых режима), – рассказывает Наталья Валерьевна. – Это оборудование предназначено для слабовидящих людей, с его помощью можно без труда прочесть мелкий текст, легче ориентироваться в документах.

Атмосферное место

Пока шли ремонтные работы, большую часть книг пришлось разместить в читальном зале. И как только в библиотеку поступят новые стеллажи, то все эти книжные развалы перекочуют в систематизированном виде на полки.

– Переоборудовать мы планируем читальный зал, который будет разбит на зоны для свободного чтения, для индивидуальной работы, – продолжает заведующая библиотекой. – Предусмотрены здесь и посадочные места для участников различных лекций и конференций. Но самое главное – будет переоборудована наша знаменитая «Пушкинская гостиная». За время своего существования она превратилась в место литературных встреч и поэтических вечеров, стала настоящим «атмосферным местом», где воссоздан дух эпохи начала XIX века.

В «Пушкинской гостиной» среди стеллажей (а в библиотеке № 10 хранится самая большая в городе подборка литературы на пушкинскую тему) появятся кресла и столики для уединения, также здесь планируется организовать выставочное пространство. Останется неизменным место для скульптуры А.С. Пушкина работы Николая Звонкова. Это настоящая гордость библиотеки – нередко люди из разных уголков приезжают в библиотеку затем, чтобы посмотреть на этот бюст, рядом с ним сфотографироваться.

– Но больше всего мы рады обновлению наших фондов – новым книжным поступлениям на сумму почти в 2,2 млн рублей, – делится Наталья Соболева. – Уже поступила часть книг на электронных носителях, теперь ждем новые тома литературы. Уже известно, что наибольшую часть из новых поступлений составляют книги издательства «Речь», реализующего ретро-тренд в области детской литературы (то есть эти издания отвечают высоким полиграфическим требованиям), «Аквилегия-М», специализирующегося на выпуске произведений современных авторов для детей и подростков, а также не менее известных «Эксмо», «Рипол-классик».

5 млн рублей из федерального бюджета выделено на реализацию концепции библиотеки нового поколения на базе барнаульской библиотеки № 10.

Ожидается, что только в первый год работы библиотеки в новом формате число читателей может увеличиться примерно на 30-40%. Также прогнозируется, что только в режиме удаленного доступа с помощью электронных технологий будет выполняться около 60% всех читательских запросов. Кроме того, в рамках проекта по модернизации библиотеки запланировано повышение квалификации библиотечных сотрудников по программам курсов очного, заочного и дистанционного обучения в ведущих институтах дополнительного образования. Немало надежд возлагается и на партнерское сотрудничество с другими учреждениями.

– Что такое модельная библиотека? – объясняет Наталья Валерьевна. – Прежде всего это многофункциональный центр культурного развития, обладающий не только современной материальнотехнической базой и информационными ресурсами, но и квалифицированным персоналом. И еще мы полагаем: модельная – значит образцовая, некий идеал в работе с читателями.

Библиотека № 10 основана в 1962 году. Сегодня это информационный, образовательный и культурный центр для жителей не только поселка Южного, но и всего Центрального района. Книжный фонд насчитывает 81 620 экземпляров книг и периодических изданий.