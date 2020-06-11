Кочегар, ветеран труда Алтайского края о работе, Барнауле и немного о себе

Почти 28 лет в котельной ДЭУ Центрального района, одного из подразделений МБУ «Автодорстрой», бессменно трудится слесарь-ремонтник Юрий Коновалов. Когда нашей редакции нужен был герой для публикации, в руководстве предприятия сразу назвали его имя.

В кочегары по знакомству

Котельная ДЭУ внешне не отличается от сотен и, наверное, тысяч других. Типовое помещение с котлами, переплетением труб, электродвигателями и насосами, кучей угля в загородке.

Кочегар встретил меня с лопатой в руках. Готовит оборудование к следующему отопительному сезону. Сегодня он чистит от золы дымоходы. Знакомимся. В руководстве «Автодорстроя» предупреждали, что Коновалов отличный специалист, но вряд ли удастся его разговорить. Ошиблись. Бывает такое, что и руководители ошибаются. Юрий Иванович не только отличный специалист, но, как оказалось, и хороший собеседник.

На мой вопрос, что привело его в свое время в эту котельную, сразу ответил шуткой:

— Да если по секрету сказать, то по знакомству устроился. Тесть у меня здесь, в ДЭУ, работал. Он и позвал. Что, говорит, место теплое, иди. А если серьезно, я 12 лет токарем-расточником на «Трансмаше» отработал. Мы в месяц по 400 «двадцатых» двигателей делали. А в 1990-х начались сокращения. Ждать, пока сократят, не стал. Когда тесть позвал сюда, я сам уволился. Кстати, уволился с «Трансмаша» и устроился в ДЭУ в один день, 3 ноября. Завод начинает работу в семь утра, я забрал документы и к восьми часам успел в отдел кадров ДЭУ.

— Юрий Иванович, говорят, лучшая профессия зимой – пчеловод, а летом – кочегар. У вас сейчас, если следовать шутке, как раз самый лучший сезон.

— А я и зимой и летом кочегар. Все, где есть вода, трубы на базе, все это мое.

Зимой Юрий Иванович кочегарит, отапливает всю производственную базу ДЭУ, летом ремонтирует оборудование. Он и кочегар, и слесарь, и сантехник. Начальник ДЭУ Роман Дерешев говорит про Коновалова:

— Ответственный человек. Надо – после смены останется. Бывает, если что-то случается, буквально из постели поднимаем.

— Когда я пришел сюда, здесь даже ни одного гаечного ключа не было, – показывает мне свои рабочие апартаменты Коновалов.

Сейчас в котельной, кроме двух отопительных котлов и прочего котельного оборудования, рабочий стол, слесарный верстак, шкафы с инструментом, душевая, холодильник и даже стиральная машина, чтобы не носить домой на стирку спецовку. Зимой здесь всегда тепло, хоть, может, и шумновато из-за работающих электродвигателей и насосов, но гул двигателей это не шум – привычный фон, а летом – тихо и прохладно. В свободное время иногда заходят мужики, обсуждают производственные новости, говорят о политике, вспоминают и рассказывают веселые истории из жизни коллектива. Балагурить здесь любят. Механизатор Владимир с красивой фамилией Герцог, который трудится в ДЭУ еще дольше Коновалова, рассказал, что в свое время Юрий хотел было «подпортить» свою трудовую биографию слесаря-ремонтника и сесть на трактор.

— Строили тогда один из гаражей. Юрка забыл, что на тракторе навеска, габариты не учел, стал назад сдавать и часть стены завалил. На этом его карьера тракториста закончилась.

Сам Юрий Иванович вспомнил старый, еще советских времен случай:

— На Старом базаре дорожники закатали асфальтом несколько ливнеприемных решеток. Чтобы определить, где они находятся, решили искать снизу, проходя от колодца к колодцу по ливневке, а она там больше метра в диаметре. Жребий пал на рабочего Лёху. А в то время с дисциплиной было как-то проще. Это сейчас с запашком даже нельзя на работе появиться, а тогда, что греха таить, бывало. Лёха говорит: «Мужики, давайте я сначала в магазин сбегаю». Мужики ни в какую: «Нет, найдем решетки, мы будем чистить, а ты – в магазин». Обвязали Лёху веревкой, он спустился в колодец. Те, кто остался наверху, по мере натяжения веревки потихоньку ее отпускают. А Лёха дошел до ближайшего колодца, отвязался и в соседний магазин. Веревка перестала в колодец уходить, мужики потянули, вытянули, а Лёхи на конце веревки нет. Паника. Что случилось? И водой смыть человека не могло, не было ее в ливневке, но и Лёхи нет. Руками возле колодца машут, шумят. А он уже из магазина подходит к ним: «Кого, меня потеряли?».

Родом из Парижской Коммуны

Юрий не коренной барнаулец. Родился в маленьком поселке Чарышский Краснощековского района, который раньше носил имя Парижской Коммуны. Сегодня ветеран уже по праву считает себя городским.

— Первые годы в Чарышский ездил на праздники, в отпуск, домой, а потом как-то незаметно стал ездить уже в гости.

В городе в 1982 году нашел себе Юрий Иванович и супругу. Знал с детства, она тоже из Чарышского, а встретились в Барнауле.

— Хорошо, знакомиться не надо было, – шутит Юрий. – Теща смеялась: «Это ж надо было, в такую даль, в Барнаул, ехать, чтобы за своего, за деревенского парня замуж выйти». А ничего, почти 40 лет прожили. Сына, дочь воспитали. Четверо внуков растут. Вчера, кстати, допоздна с Риммой не спали. Егорка, внук, – ему два года – проглотил батарейку из игрушки. Дети возили его в больницу, а потом ждали результат. Уже поздно вечером дочь позвонила: «Все, вышла батарейка».

Кстати, привязанность к одному месту работы это у Коноваловых, наверное, семейное. Супруга Юрия, Римма Васильевна, тоже на одном месте – в университетской столовой – всю жизнь поваром проработала.

За неполных 40 лет, что Юрий живет в Барнауле, город, по его словам, изменился до неузнаваемости.

— Я на Горе живу, и у меня весь Барнаул как на ладони. И видно, как он меняется. Каждый-то день это вроде незаметно, а потом глянешь – там новое здание, там краны лесом стоят. Вот, кажется, еще недавно из окна речной порт с судами видно было, а сейчас его уже закрыли дома на берегу. Новый год праздную с главной елкой на площади Сахарова, не выходя из дома. Из окна видно.

По итогам работы в 2019 году Юрий Коновалов награжден почетной грамотой Министерства транспорта Алтайского края.

— Я всегда говорю: «Вы молодежь выдвигайте. Я пенсионер, ветеран труда, грамот, наград и знаков всяких целый ящик в комоде занят. Только часов наградных от администрации двое».

Юрий Коновалов: «Да родное здесь уже все. Жалко. Нашелся бы хороший мужик с руками из правильного места, я, может, и ушел бы. Например в дворники. Пока силы есть и здоровье позволяет».