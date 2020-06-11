«Best of ROXETTE». Tribute to Marie Fredriksson c симфоническим оркестром (6+)

Когда: 18 октября.

Где: ДК Барнаула.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1300 — 2800 руб.

Культовый шведский поп-дуэт „ROXETTE“ в конце 80-х ураганом ворвался в музыкальные хит-парады и навсегда покорил сердца миллионов поклонников. Красивые, завораживающие мелодии Перра Гессле, яркий и уникальный голос солистки — Мари Фридрикссон хочется слушать бесконечно. Такие хиты, как «The Look», «Listen To Your Heart», «Joyride» принесли «ROXETTE» поистине мировую славу, поставив их в один ряд со звездами первой величины.

Но настоящим прорывом стал саундтрек к «Красотке» — фильму, без которого невозможно представить 90-е. «It Must Have Been Love», великолепная баллада о разбитом сердце, после выхода фильма стала визитной карточкой группы!

«Tribute to Marie Fredriksson» — это уникальный проект, посвященный наследию всеми любимой шведской группы. Это единственное шоу, на котором лучшие хиты «Roxette» звучат в совершенно новом исполнении – в сопровождении большого симфонического оркестра. Это невероятно масштабное и зрелищное представление, в котором 100% живой звук, мастерская игра классических и рок-музыкантов, а также потрясающий голос участницы проектов «Точь-в-точь» и «Голос» Ksana в полной мере позволяют услышать и еще раз оценить огромный вклад в мир музыки «ROXETTE».