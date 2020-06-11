Барнаулец Алексей Гладышев в период самоизоляции помогает многодетным и нуждающимся семьям

Июнь 11 12:17 2020

Предприятие «Алтайская ореховая компания» относится к микробизнесу, трудится здесь всего шесть человек в арендованных помещениях. С начала самоизоляции жителей краевой столицы его руководитель Алексей Гладышев предложил общественной организации «Доброе сердце» помощь в виде набора сладких продуктов, при этом по многодетным семьям развозил ее сам.

ООО «Алтайская ореховая компания» нашла возможность в период изоляции помочь нуждающимся.
Фото Андрея Чурилова

Вкусный завтрак

Алексей Гладышев известен многим общественным организациям Барнаула благодаря доброму и отзывчивому сердцу.

— В разговоре Алексей Сергеевич сказал, что готов помочь многодетным и нуждающимся семьям своей продукцией, – рассказала руководитель организации «Доброе сердце» Лилия Новикова. – В то время, когда из-за режима самоизоляции у многих барнаульцев значительно снизились доходы, такая помощь оказалась очень своевременной, полезной и вкусной. Мы получили много звонков с благодарностью, особенно от семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В настоящее время Алексей готовится проехать по 20 адресам повторно.

Мама троих детей Наталья Ясакова, получившая вкусный набор одной из первых, выразила предпринимателю большую благодарность: «Алексей сначала позвонил и предупредил, когда приедет, но мы не ожидали, что он окажется таким молодым. Я сейчас без работы, поэтому не до сладостей, а тут такое подспорье. Младшие дети целую неделю завтракали бутербродами с ореховым маслом, пригодились и мюсли, и печенье, которые были в наборе. Спасибо ему большое за отзывчивость, благодаря таким людям мы справимся со всеми трудностями».

У мамы 14-летней Леры, страдающей сахарным диабетом, Ольги Негометзяновой также нашлись добрые слова в адрес предпринимателя: «Огромное спасибо! Большущая банка почти безуглеводной шоколадно-ореховой вкуснейшей пасты плюс мюсли и печенюшки. Дочери я подобную пасту беру давно: в ней натуральные продукты и углеводов в два с лишним раза меньше, чем в гречке или другой крупе».

— Когда в Барнауле ввели режим самоизоляции, я задумался, что было бы с моей семьей, если бы все сидели дома без работы и зарплаты соответственно, – рассказал Алексей Гладышев. – Тогда и решил, что вполне могу выделить средства для помощи тем, кто действительно в ней нуждается, а самыми незащищенными оказались на этот момент многодетные семьи. Подарки развозил не только я, но и друзья, знакомые. В WhatsАpp отправил людям предложение сделать доброе дело и очень многие откликнулись. Быстрее всего приехали пять человек, с которыми развезли продукцию. Я был по-настоящему счастлив, когда получал искреннюю благодарность от людей.

С прицелом на будущее

О продукции предприятия Алексей рассказал одну историю:

— Недавно наши школьники ездили во Владивосток в детский лагерь «Океан». Принимающая сторона повела всех в небольшой магазин, чтобы дети могли купить сувениры и подарки домой, им посоветовали арахисовую пасту. Каково же было удивление нашей делегации, когда на этикетке они прочитали, что продукция сделана в Барнауле! Нас действительно знают больше за пределами региона, спрос на фруктовые батончики, урбеч (смесь орехов и фруктов), шоколадную пасту и многое другое оттуда идет стабильно. В краевой столице есть ряд магазинов, где можно купить наши вкусности, представлены они и в магазинах спортивного питания.

Идея производить сладости из арахиса Алексею пришла не сразу. Поначалу он закупал и продавал жареный арахис с различными вкусовыми добавками. Объемы были громадными, но Гладышев решил выпускать что-то полезное для здоровья.

— Производство ореховой пасты на самом деле довольно простое. Первое – это хорошая обжарка арахиса, – поделился Алексей. – Любой новый продукт мы выпускаем сначала минимальной партией, даем попробовать всем друзьям и знакомым, потом я кладу банки в багажник автомобиля и на полгода о них забываю. Температура за это время меняется от сильно минусовой до откровенной жары, и если через полгода все остается таким же вкусным, запускаем в серию.

Алексей любит ореховую пасту и сам, считая ее полноценным завтраком. С удовольствием фруктовые батончики компании покупают будущие мамы, заинтересовалась продукцией и Москва. Друзья Алексея Гладышева уже разработали оригинальную этикетку, которая привлекает не только необычным дизайном, но и юмором в названии – «Орех и орешка».

— На сегодняшний день мы приобрели здание под будущее производство в собственность, оборудование у нас качественное и современное, – поделился Алексей Сергеевич. – Надеюсь, что со временем выйдем на новый уровень и вырастем из микро до малого бизнеса, поскольку я считаю, что марка «Сделано на Алтае» достойна того, чтобы о ней знали как можно больше.

В две смены на производстве «Алтайской ореховой компании» может быть обжарено до двух тонн арахиса, мельница позволяет смолоть до трех тонн в сутки, но пока ее мощность не используется даже на четверть. В общей сложности ореховая компания выпускает порядка 100 наименований продукции, десятую часть которых занимает ореховая паста.
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