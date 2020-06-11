13 лет в барнаульской школе № 113 действует зарничный отряд

13 лет в барнаульской школе № 113 действует зарничный отряд, бессменный руководитель которого – учитель физической культуры Елена Грабенко. Ее выпускники знают историю не только своей семьи, но и своего народа.

От игры до программы

— Все началось с игры, когда по предложению администрации школы мы решили провести смотр песни и строя среди 5-11-х классов, – рассказала Елена Грабенко. – Несколько месяцев в каждой рекреации, каждом пустом классе шли репетиции, школа буквально кипела от эмоций. А когда парад у ребят пришли принимать боевые ветераны, мы поняли, что школе нужно развивать военно-патриотическое направление. Поскольку я была классным руководителем у пятиклашек, с ними и решили работать, чтобы к девятому классу они умели не только ходить строем и петь песни, а также стрелять и хорошо бегать, но и знали атрибутику России, учились работать в команде и могли отстаивать интересы школы в различных соревновательных мероприятиях. Для нынешнего, третьего набора была написана специальная программа по внеурочной деятельности, они стали ходить в военно-спортивный клуб «Вега».

Так появился отряд зарничников имени Сергея Семёнова, героического земляка-омоновца, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне. Позже сформировалась знаменная группа его имени, школьники познакомились и подружились с родителями героя, раз в два года стали нести недельную вахту на Посту № 1. Участники районных и городских игр «Зарница», организаторы встреч с ветеранами войны и тружениками тыла, участниками военных конфликтов в Афганистане и Чечне, ребята приготовили необыкновенный подарок к 75-летнему юбилею Победы. Они планировали пройти строем и отдать честь под окнами 12 оставшихся в Ленинском районе ветеранов Великой Отечественной войны, но ситуация с коронавирусом все изменила.

— Дети в этом классе самые обычные, – с улыбкой говорит Елена Грабенко. – Но они понимают, что форма омоновцев, которую сшили для них родители – это не просто одежда, это честь, которую нужно заслужить. Что среди всей параллели девятиклассников, а это семь классов, они единственные, кто имеет на это право. А еще ребята очень хорошо работают вместе, что при нынешнем стремлении к обособленности весьма немало. Зарничники знают гимн страны и не стесняются его исполнять, научились формировать собственное мнение и умеют его отстаивать. Наверное, главное в них – это надежность. Ребята осознают, что все, чем они занимаются, важно в первую очередь для них. И это не умение проползти под заграждением, не задев его пятой точкой, это способность видеть, что есть замечательного и по-настоящему великого, на что отзывается сердце.

Готовы передать эстафету

Из нынешних зарничников почти половина покинула школу после 9-го класса, оставшиеся намерены не только продолжить начатую 13 лет назад работу, но и подготовить достойную смену. Командир отряда Кристина Забарина выглядит отнюдь не по-командирски, но с будущим определилась давно и уверенно идет к намеченной цели. Кроме того, что среди командиров отрядов, участвующих в городской «Зарнице», она признана лучшей, школьница сумела найти подход ко всем 25 одноклассникам.

— Конечно, мне непросто командовать парнями, которые на голову выше меня, – делится девушка. – Но, во-первых, я не поручаю невыполнимых задач, во-вторых, всегда готова подставить плечо, если нужно, а в-третьих, не имею права быть слабее хоть в чем-то. После школы собираюсь учиться на кинолога, поэтому и собаку планирую взять не простую – добермана. Наш зарничный отряд умеет многое: отмыть в холодной воде жирную посуду, жить в палатках, невзирая на погоду – народ мы не избалованный. Форму ношу с гордостью, приятно не только как девушке, когда оборачиваются вслед, оценивают весь наш отряд. Ну а мы стараемся выглядеть достойно: голову выше, спину прямее, взгляд – увереннее. Это как наши ощущения в строю «Бессмертного полка» – единение со своей страной и гордость за ее героев.

Лиза Кривошеева – знаменосец зарничников. По словам школьницы, она умеет стоять неподвижно долгие часы и чувствовать себя при этом вполне комфортно.

— Мне очень понравилось нести вахту на Мемориале Славы: волнительно, ответственно, хотя непросто физически, – рассказывает Лиза. – Такая нагрузка развивает терпение, оно очень понадобится в моей будущей взрослой жизни. И с волнением справляться научилась, поскольку даже сосчитать не могу, в скольких конкурсах наша знаменная группа участвовала и становилась призером. Мы более продвинуты в теоретической части истории знамен и российской символики, дружим со спортом, умеем быстро принимать решение и нести за него ответственность. Очень важное, на мой взгляд, качество, которое нам дал зарничный отряд – это умение работать в команде, чувствовать друг друга и взаимопомощь.

На то, что День России стал по-настоящему массовым праздником, староста класса и знаменосец зарничников Дмитрий Батяйкин обратил внимание в прошлом году.

— Патриотизм – понятие широкое, – отметил будущий режиссер или журналист. – Я живу в Ленинском районе, люблю свою малую родину и стараюсь сделать для нее что-то полезное. Патриотизм? Да. Горжусь Барнаулом и людьми, которые в нем живут. Патриот? Да. И когда на набережной части Оби собираются тысячи горожан разного возраста, которые с уважением берут в руки ленточки триколора, несут в руках российский флаг или крошечный флажок – это тоже патриотизм. Настоящий, проверенный временем и людьми, достойными жителями свое страны. Если доведется передать эстафету новому отряду зарничников, просто скажу, что все, чем им предстоит заниматься последующие пять лет, нужно в первую очередь им. Пусть не поймут сразу, но обязательно об этом вспомнят.

Из трех выпусков зарничного класса семь ребят избрали военную карьеру, есть среди выпускников таможенники и полицейские, сотрудники МЧС и разведчики. Но самое главное, все они просто хорошие люди, преданные своей стране.