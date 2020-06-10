Виртуальная выставка работ Георгия Лаврова открылась в художественном музее Алтайского края

Раздел «Виртуальные выставки» Государственного художественного музея Алтайского края пополнился новым проектом, посвященным юбилею со дня рождения яркого представителя стиля ар-деко, скульптора Георгия Лаврова.

Всего здесь представлено 56 работ мастера, хранящихся в разных коллекциях.

Изначально эта выставка, организованная в рамках музейного проекта «Возрожденные шедевры», была запланирована к показу в залах музея офлайн, но по стечению обстоятельств стала виртуальной. По словам заместителя директора ГХМАК по науке Натальи Царёвой, задача выставки – показать лишь одну из граней таланта художника: его дар реставратора, а также рассказать о связи скульптора с Алтаем и краевым художественным музеем.

— Переводя выставку в виртуальный формат, мы приняли решение расширить экспозицию и привлечь не только произведения из собрания музея, но и богатейший фотоматериал, документальные источники, хранящиеся в научном архиве музея, – пояснила Наталья Степановна. – Что касается выставки, то она рассказывает о том, как в 1970-е годы скульптор по просьбе музея принимал участие в сложных реставрационных работах, вернувших практически из небытия уникальную скульптуру Николая Андреева «Вакханка» (1911-1912). Кроме того, экспозиция воспроизводит основные произведения мастера, созданные почти за 80 лет творческой жизни, в том числе и работы, сделанные во Франции и принесшие Георгию Лаврову всемирную славу мастера ар-деко. Среди работ – и первая скульптура Георгия Лаврова «Апостол Пётр», и бюст драматурга Александра Островского, и бюст балерины Анны Павловой, а также танцовщица, представленная в разных сценических образах.

Сама выставка условно разбита на несколько тематических разделов: жизнь и творчество Лаврова, воссозданные по материалам архива, произведения мастера, хранящиеся в собрании ГХМАК, а также работы, где скульптор проявил себя в качестве реставратора. Включены в экспозицию и уникальные фотографии из жизни художника.

О судьбе и творчестве Георгия Лаврова.

В ближайшее время запись видеоэкскурсии по выставке «Русский скульптор ар-деко» появится на YouTube-канале художественного музея.