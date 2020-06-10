Спортплощадки по заказу жителей появятся в Барнауле

В Барнауле этим летом появится несколько небольших, но крайне важных спортивных объектов.

В Октябрьском районе в сквере Химиков в ближайшее время появится современная площадка для мини-футбола. Здесь уже начались подготовительные работы для обустройства объекта. Работники подрядной организации проводят выемку грунта с территории будущего футбольного поля. Рядом с площадкой установили паспорт объекта.

Как сообщает официальный сайт города, на спортивной площадке сделают игровое поле с искусственным газоном, установят трибуны для болельщиков, построят раздевалку. Поле будет освещаться, вокруг поставят ограждение.

Еще одна спортплощадка появится в поселке Борзовая Заимка в школе № 96 в рамках проекта поддержки местных инициатив. Проект был выбран по результатам итогового собрания жителей: теперь у детей и подростков появится место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки, праздники, организовывать досуг вне учебы.

Площадь будущей спортивной площадки составит 435 квадратных метров. На ней будет специальное покрытие, спортивное оборудование. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. Подрядчик уже приступил к планированию и разбивке территории под будущий спортивный объект.

Общая стоимость проекта составила более 1,4 млн рублей. Из них вложения жителей в проект составили 210 тысяч рублей, предпринимателей – более 113 тысяч, остальные средства поступили из краевого и местного бюджетов.

Напомним, в минувшем году в Центральном районе Барнаула построены две спортивные площадки – на территории школ в селе Бельмесёво и поселке Центральном; в этом году жители района реализуют два проекта. Всего в 2020 году в селах и поселках Барнаула воплотят в жизнь шесть проектов. Барнаульцы выбрали в качестве приоритетных обустройство детских и спортивных площадок, ремонт дороги, строительство тротуара.