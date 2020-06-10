На улице Понтонный Мост в поселке Ильича начали асфальтирование

Из 38 улиц, которые вошли в план ремонта на этот год по национальному проекту, практически половина – дороги пригорода и находящиеся на удалении от центра города. Но от этого не снижается их значимость для жителей, которые ждали обновления много лет.

Улица Понтонный Мост в поселке Ильича – главная и единственная транспортная магистраль. По ней до своих домов добираются не только местные жители, но и едут с карьера тяжелые фуры, груженные песком и щебнем. За десятилетия эксплуатации дорога разрушилась, а в последние несколько лет от нее практически ничего не осталось – ямы по колено, говорят коренные жители. Прораб дорожной стройки Денис Мурашкин добавляет: «Перед тем как приступить к работам, мы сделали фотографии на память – вот это действительно была убитая дорога. Даже полуметра без выбоин не осталось».

В начале мая, когда местные мужики увидели постепенно прибывающую технику «Алтайдорстроя», сначала насторожились – думали, последний асфальт снимут и уедут. Сейчас их кредит доверия к дорожникам высок, как никогда. За две недели бригада проделала хорошую работу: сформировала 4800 кв. м бетонного основания и закрыла его выравнивающим 8-сантиметровым слоем асфальта. После того как эти работы выполнят на протяжении всех запланированных 1,6 км – приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

— Одной из главных особенностей данного объекта является устройство бетонного основания под дорожным полотном. Обычно оно формируется только на трассах с высокой интенсивностью движения, но в нашем случае построено в качестве защиты от разрушительного влияния многотонников, которые ежедневно возят с карьера песок и щебень, – объяснил Денис Мурашкин. – Это стабилизационное основание высотой 20 см, сделанное ресайклинговой машиной, не позволит продавить грунт в течение многих лет. В противном случае уже через год от новой дороги остались бы только воспоминания.

Ежедневно рабочие создают по 500-600 м новой дороги: сначала формируют бетонное основание и в этот же день перекрывают его асфальтом. Оставлять открытой стабилизирующую базу опасно: обязательно найдутся «умники», которые захотят прокатиться по ней. Движение по такому основанию осуществлять нельзя, а объездной дороги здесь нет.

В обеденный перерыв рабочий асфальтоукладчика за чашкой чая поведал, что за одну свою рабочую смену укладывает более 500 т асфальтобетонной смеси.

— Я мог бы укладывать еще больше, но мы долго ждем асфальт. Завод же у нас за 20 км отсюда, на Куете, – объяснил машинист. – Мне разгрузить КамАЗ и положить кузов крошки на полотно – десять минут работы, а ждать следующую машину надо полчаса минимум. Поэтому опережающими темпами мы не можем работать, но в график укладываемся.

В понедельник бригада «Алтайдорстроя» приступила к асфальтированию тротуаров, которых на ул. Понтонный Мост никогда не было, поэтому сначала для них отсыпали основание. Проектом предусмотрено появление пешеходных дорожек на подходах к остановкам общественного транспорта и на примыкании жилых домов к дороге. Кроме того, подрядная компания оборудует площадки для остановок транспорта, уложит водопропускные трубы и смонтирует водоотводные лотки там, где необходимо по рельефу территории.

«Алтайдорстрой» в этом году отремонтирует еще 6 объектов: дороги на улицах Советской, Путиловской, Северо-Западной, Мерзликина, Пролетарской и в переулке Канатном.