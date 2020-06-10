«Коммунальщик» возобновил подготовку к сезону

С этой недели в Алтайском крае ввели первый этап снятия коронавирусных ограничений. Среди прочих смягчений – разрешение тренировок на свежем воздухе, а также занятия спортом в физкультурно-спортивных организациях на открытых площадках группами не более 15 человек под руководством наставника. «Коммунальщик» не стал откладывать дела в долгий ящик, с понедельника возобновив командную работу.

В домашних условиях

Если в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе сезон длится по системе осень-весна, то в хоккее на траве играют с мая по октябрь. Поэтому «Коммунальщик» – единственный из наших игровиков, кто даже если бы и захотел, не смог бы отправить хоккеисток в отпуск, как это сделали в других краевых командах.

Коронавирус и связанные с ним ограничения застали «Коммунальщик» в самом разгаре подготовки к новому сезону. Как говорит главный тренер команды Владимир Кобзев, к работе над скоростью и выносливостью еще к этому времени не приступили, но определенный объем предсезонки уже был выполнен. В планах с 30 марта по 5 апреля значился предсезонный турнир в Белоруссии, где и рассчитывали провести эту работу, а уже потом, к стартующему 2 мая Кубку России внести в нее последние штрихи. Но вместо этого, как и все спортсмены, хоккеистки «Коммунальщика» два месяца тренировались самостоятельно в домашних условиях.

— Привез всем велотренажеры, степы, гантели, что могли – делали, – рассказывает Владимир Кобзев. – Кто-то кроссы бегал.

Соблюдай дистанцию

И вот с понедельника «Коммунальщик» возобновил командную работу. Чтобы не нарушать губернаторский указ, Кобзев разделил своих учениц на две группы по 12 человек. Сначала с утра полтора часа тренируется первая, следом приходит вторая. Сделано такое деление специально, чтобы у игроков была возможность сохранять социальную дистанцию. Правда, в азарте не всегда об этом помнят, поэтому над стадионом то и дело разлетаются зычные подсказки Кобзева: «Дистанция! Дистанция!»

На этой неделе у команды три занятия: в понедельник, среду и пятницу, а со следующей хоккеистки уже перейдут к привычной схеме с ежедневными тренировками. А еще сегодня у коммунальщиц бип-тест – специальная методика оценки функциональной готовности.

— На первый взгляд у мастеров лишних килограммов за время самоизоляции не появилось, а вот у молодежи есть, – рассказывает Кобзев. – Это ожидаемо, старшие уже знают, как себя контролировать, что можно, что нет. Я во время ограничений для четверки опытных игроков такой бип-тест проводил. Мария Гончарова выполнила его на 100 процентов, остальные – на 90, что очень неплохо.

Серьезное усиление

И в ограничениях можно найти плюсы. Например, спортсменки успели залечить травмы. Вернулась в общую группу Анастасия Мирошникова, пропустившая концовку прошлого сезона. Если бы нынешний чемпионат начался по графику, то и первые игры «Коммунальщику» пришлось бы проводить без своего ударного нападающего.

А еще «Коммунальщик» усилился Тамарой Ивановой. В прошлом сезоне она выступала за казанское «Динамо» и по итогам чемпионата была признана лучшим игроком турнира. Казань Тамара покинула по личным причинам, не сработавшись с тамошним тренером. Теперь на нее очень надеются в Барнауле.

— Для нас это серьезное усиление, – уверен Кобзев.

Правда, Иванова полгода не тренировалась, если не считать кроссы. Хотя двухмесячный простой остальных хоккеисток несколько сравнял условия. Так что тренерский штаб рассчитывает, что новобранец «Коммунальщика» быстро сравняется со старожилами клуба и в игровых, и в физических кондициях.

Только чемпионат

Новая дата начала сезона в Суперлиге – 25 июля, аккурат после шествия «Бессмертного полка». Барнаульские девчата начнут сезон тройным выездом в Екатеринбург, Казань и Электросталь, а в конце августа наконец-то сыграют дома. Все это, как вы понимаете, без учета новых возможных влияний коронавируса. Как говорит Кобзев, календарь полноценный, чемпионат пройдет в общем объеме. А вот у сборной страны, в которой задействованы несколько наших хоккеисток, никаких турниров не предвидится, так что все барнаульские игроки смогут сосредоточиться на родной команде, не распыляя сил.

По итогам прошлого сезона «Коммунальщик» занял последнее, пятое, место среди команд Суперлиги.