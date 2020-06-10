Когда в регионе введут второй этап снятия ограничений и скоро ли медучреждения начнут плановый прием пациентов

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина – о последних новостях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на понедельник, 8 июня, на территории Алтайского края исследования на коронавирус на платной основе проводят семь частных лабораторий – краевых и федеральных сетей. Кроме них исследования проводят три диагностических центра – в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Часть проводит ПЦР-диагностику биоматериала и исследование крови на напряженность иммунитета. Некоторые ограничиваются вторым видом проведения анализов.

Обязательной проверке на наличие коронавирусной инфекции подлежит определенный круг лиц.

— В первую очередь это тесный круг общения – семья, близкие друзья, сослуживцы, которые работали с инфицированным в одном кабинете, – акцентирует Ульяна Калинина. – У соседей по подъезду анализ не берем. Контагиозность данной инфекции не так высока, как у кори. Это первое. И второе: лифт и подъезд относятся к местам общего пользования, где человек обязан использовать маску.

Напомним, лечение также получают не все инфицированные. В стационаре под постоянным наблюдением специалистов и при интенсивной поддержке здоровья находятся пациенты с тяжелым течением заболевания. Те, у кого оно протекает бессимптомно, самоизолировались дома. Врачи отслеживают их состояние в дистанционном формате. Всего с мая проведено более 5800 видеоконсультаций.

В 27 медицинских учреждениях края зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, в подавляющем большинстве единичные.

Постепенный переход

На этой неделе ряд медучреждений края вернется к прежнему режиму работы. Так, все корпуса больницы скорой медпомощи уже в конце прошлой недели освободили от пациентов и работников, часть из них были перегоспитализированы в другие учреждения в соответствии с диагнозом.

— Сегодня мы в активной фазе проведения дезинфекции, – комментирует Дмитрий Попов. – Параллельно персонал, который должен зайти на первую смену, проходит тестирование. По плану до среды должны закончить проведение всего комплекса мероприятий и с четверга начать прием пациентов. Аналогичные меры предпринимаются в филиале онкодиспансера.

Постепенно станут вводить элементы плановой работы в детские медучреждения, чтобы войти в летнюю оздоровительную кампанию.

— Думаю, мы начнем реализовывать эти меры уже на этой неделе, – предполагает министр. – Однозначно будет предварительная запись, дезинфекция внутри помещения, соблюдение мер индивидуальной безопасности. Взрослые поликлиники начнут принимать плановых пациентов позже.

С понедельника начали работу и учреждения санкура, имеющие лицензию на меддеятельность. Тем, кто прибудет на лечение из других регионов, уже не нужно будет проходить 14-дневный карантин, однако справку о состоянии здоровья придется предоставить.

Без прогнозов

Ранее оптимистично предполагали, что 12 июня в крае заработают бассейны и откроются пляжи. Однако это станет возможным только на третьем этапе снятия ограничений. Мы пока на первом.

— Для начала второго этапа в первую очередь оцениваются основные показатели – коэффициент распространения инфекции (не должен превышать 0,8), охват тестированием (не менее 90 человек на 100 тыс. населения в день) и как минимум 50% свободного коечного фонда, – поясняет Ульяна Калинина. – Кроме того, оцениваются дополнительные показания – уровень смертности, заболеваемость внебольничными пневмониями, респираторными инфекциями и другое. Для принятия решения о переходе на новый этап показатели должны сохраняться в течение недели.

Статистика COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 68 инфицированных COVID-19, зарегистрировано 4 смертельных случая.

По данным краевого оперштаба, в Барнауле зафиксировано 39 новых случаев COVID-19. На 9 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2458 человек, из них 243 ребенка. Всего выздоровел 1101 человек. За прошедшие сутки закончили лечение 75 человек (взрослые – 70, дети – 5). Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – 19.

За минувшие сутки зарегистрировано 4 смертельных случая (2 – от COVID-19 и 2 отнесены к иным причинам). Таким образом, за весь период скончались 30 человек, все взрослые. Из них 17 случаев от COVID-19, 11 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 – находятся на экспертизе.

Пока спрогнозировать, когда все сложится благополучно, сложно. Тем не менее Роспотребнадзор напоминает, что на втором этапе будет разрешена торговля непродовольственными товарами, работа некоторых образовательных учреждений. При этом останется обязательным соблюдение дистанции между посетителями.