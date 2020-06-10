Информация о порядке предоставления документов некоммерческими организациями для принятия решений о государственной регистрации, а также об изменении сроков представления отчетов о деятельности за 2019 год

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации информирует об ограничении личного приема граждан.

Гражданам рекомендуется направлять документы по вопросам оказания услуг по регистрации некоммерческих организаций посредством Единого портала государственных услуг (для заявлений, связанных с регистрацией НКО); почты (для всех видов услуг); информационного портала Минюста России о деятельности НКО (для сдачи отчетов о деятельности НКО в электронном виде).

Вопросы и консультации по вопросам в сфере регистрации некоммерческих организаций можно получить по телефонам: 8 (3852) 63-64-82; 24-47-77.

Адрес электронной почты Управления: ru22@minjust.ru

Почтовый адрес Управления: Ленина, 8, г. Барнаул, 656056.

Также информируем, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, Минюстом России изданы приказы от 26.05.2020 № № 122, 123, согласно которым срок представления некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, отчетности и аудиторского заключения по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности перенесен на 1 июля 2020 года.

Кроме того, на 1 июля 2020 года перенесен срок представления казачьими обществами сведений, предусмотренных Федеральным законом «О государственной службе российского казачества».

Одновременно приказами установлено, что размещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет за 2019 год осуществляется также до 1 июля 2020 г.