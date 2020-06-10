Донорскую неделю проведут в Алтайском крае

Барнаульцам предлагают стать участниками всероссийской донорской недели #ОставайсяДонором. Акция приурочена ко Всемирному дню донора, который традиционно отмечают 14 июня.

Донорскую неделю в Алтайском крае в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе организуют региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», команда «Молодежки ОНФ» при поддержке Алтайского государственного медуниверситета и регионального Минздрава.

Все желающие могут с 9 по 11 июня с 10.00 до 12.00 посетить Алтайский краевой центр крови на пр. Ленина, 197, в Барнауле и добровольно сдать кровь. Это можно будет сделать исключительно по предварительной записи.

Потенциальным донорам в Барнауле будет предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно. Получить промокод на бесплатные поездки на такси от «Яндекс.Такси» при поддержке DonorSearch можно через связь в социальной сети «ВКонтакте» с региональным координатором направления «Популяризация кадрового донорства» ВОД «Волонтеры-медики» Ариной Юрман. Здесь же можно получить ссылку на предварительную запись на сдачу крови.

Открытие донорской недели в Алтайском крае состоится 9 июня в 10.00 в КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» на пр. Ленина, 197, с участием представителей Службы крови, ВОД «Волонтеры-медики» и команды «Молодежки ОНФ» в Алтайском крае.