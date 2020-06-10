Алтайские призывники отправились к местам прохождения срочной службы

Об особенностях призывной кампании 2020 года рассказал военный комиссар Алтайского края Сергей Катрашенко.

Весенний призыв в этом году проходит в особых условиях. Напомним, кампания стартовала 1 апреля, но вплоть до середины мая военкоматы работали в дистанционном режиме. Первые отправки призывников в этом году состоялись 1 июня, ребята уехали в Центральный военный округ, 5 июня – в Восточный военный округ. Всего же из нашего региона будет призвано около 2,5 тыс. человек, это столько же, что и прошлой весной. Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти, в которых в соответствии с законодательством предусмотрена военная служба.

— Сегодня перед нами стоит главная задача – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, – подчеркивает военный комиссар Алтайского края Сергей Катрашенко. – С этой целью призывные пункты в Барнауле, как и во всех муниципальных образованиях региона, а также сборный пункт на ул. Папанинцев обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

На входе в каждом комиссариате предусмотрены обязательные процедуры: проверка документов, термометрия, обработка антисептиком. Если есть признаки болезни или термометр показал жар – внутрь не пустят. В самом здании будущие солдаты учатся держать дистанцию. Помещения обрабатывают антисептиком и регулярно проветривают. В остальном же комиссия работает по-прежнему. Разве что в кабинет к врачу теперь заходят, не снимая маски.

— Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки, – дополняет Сергей Алексеевич. – Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Тех же, кто не имеет непосредственного отношения к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу, принимать не будут.

Дезинфицировать обещают не только помещения внутри военкоматов, но и машины, которыми призывников доставляют на сборный пункт. На сборном пункте каждого проверят на COVID-19, выдадут защитную маску, а по прибытии в часть парней поместят на двухнедельный карантин. На открытом воздухе и в общественных местах, например, на вокзалах и в аэропортах, личный состав будет находиться в защитных масках. Кстати, в залах ожидания новобранцев обещают размещать по возможности отдельно от других пассажиров. А вот родственников и друзей призывников на сборные пункты не пропустят.

Новых отсрочек в этом году не планируется, перечень оснований для их предоставления изложен в законе о воинской обязанности, но основные из них выдаются по состоянию здоровья, семейному положению и обучению в образовательных организациях.

— Тем, кому положена отсрочка от призыва, предусмотрены отдельные часы приема, – дополняет военный комиссар. – Решение об отсрочке принимают на заседаниях призывной комиссии, поэтому молодому человеку обязательно нужно явиться по повестке в военкомат. И все же есть те, кто уклоняется от службы в армии. Правда, их количество год от года снижается. Так, если еще пять лет назад уклонистов в России насчитывалось более шести тысяч, то по итогам 2019 года их стало в четыре раза меньше.

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ запустил прямую линию, обратиться на которую можно каждый вторник и четверг с 10.00 до 12.00 по московскому времени: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.