Активисты ТОС Ленинского района проверили сохранность оборудования и безопасность детских площадок

В первые дни лета общественники органов территориального самоуправления и народной дружины Ленинского района осмотрели все объекты на детских и спортивных площадках, размещенных во дворах многоквартирных домов. Они оценивали санитарное состояние и сохранность малых архитектурных форм и качелей, песочниц, лавочек, горок, турников, баскетбольных щитов, а также необходимость завоза песка в песочницы, покраски элементов, покоса травы.

— 1 июня мы с активистами проверили около 50 объектов в квартале между улицами Юрина, Попова, А. Петрова и Солнечная Поляна, попутно осмотрели состояние земляных погребов, часть из которых в минувшую зиму обвалилась, – рассказала председатель Совета ТОС «Народный» Ольга Гречишкина. – Замечаний набралось не более десяти, мы оформили акт обследования со списком и фотографиями и направили его в администрацию района и управляющие компании. В течение нескольких дней сотрудники МУП «ДЕЗ-1» на ул. Шукшина, 11, отремонтировали сломанное сиденье на качелях, а на ул. Солнечная Поляна, 25, починили скамейку. Сроков устранения замечаний мы не устанавливаем, но, понимая, что они влияют на качество досуга и безопасность детей, управляющие компании стараются исправить поломки в достаточно короткие сроки.

Наибольшее опасение у общественников вызывает состояние земляных погребов, но поскольку они являются частной собственностью, к работе подключается районная администрация, которая устанавливает владельцев и работает с ними в рамках законодательства. С учетом обращений жителей по вопросу несанкционированных парковок на площадках для детского отдыха активистами ТОС проведена работа с населением по установке специальных ограждений. Так, в этом году ограждения установили в микрорайоне Докучаевском на ул. Панкратова, 70б.

В День защиты детей активисты ТОС «Малаховский» организовали акцию «Цветная радуга» по покраске детской площадки на ул. Юрина, 237.

— Проверку в этом году мы провели уже дважды, – отметила председатель Совета ТОС Оксана Доронина. – В конце мая обратили внимание на необходимость покоса травы, а 1 июня решили привести в порядок площадку, которая ни у кого не стоит на балансе. С краской семи цветов для лавочек и игровых элементов нам помогли районная администрация и депутаты БГД, уборку мусора и его вывоз взяла на себя управляющая компания. Родители, которые гуляли в это время с детьми, были благодарны за то, что площадка приобрела приятный внешний вид, а после того, как мы демонтировали часть поврежденного ограждения, стала еще и безопасной.

300 объектов проверяют общественники за один рейд.