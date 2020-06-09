Свое 20-летие отметила Школа будущих мам при детской поликлинике № 1 Барнаула

Здесь в уютном кабинете № 16 еженедельно по четвергам проводит занятия фельдшер высшей категории Елена Поликанова.

Рождение малыша – событие очень волнующее. У молодых мам, ожидающих первенца, нередко возникает масса вопросов. На каждый из них находится простой и понятный ответ.

Елена Поликанова рассказывает о том, что очень важно знать: о рациональном питании во время беременности, преимуществах грудного вскармливания, правильном введении прикормов и многом-многом другом.

— Рациональное питание детей не только определяет гармоничность физического и нервно-психического развития, интеллектуальное созревание ребенка, но и имеет определяющее влияние на его здоровье после наступления совершеннолетия, – отмечает Елена Викторовна.

Разговор течет неспешно, и мамочки узнают хитрости введения прикорма у грудничков. Например, как заставить ребенка есть кашу, особенно в том случае, если крупа сварена не на молоке?

— Если добавить в сваренную кашку фруктовое пюре, то, уверяю вас, такое блюдо понравится малышу, – убедительно рекомендует эксперт.

Во избежание проблем многие мамочки до года кормят ребенка жидкими, перемолотыми кашами. Между тем, 8-9 месяцев — идеальный период, чтобы приучать ребенка к знакомству с более твердой пищей. Для начала можно предложить попробовать банан.

— Отрежьте от банана небольшой кружочек и разломите его на четыре части. Несколько раз с интервалом предложите ребенку попробовать такой кусочек, – советует Елена Викторовна.

За двадцать лет работы Школы для будущих мам огромное количество выпускниц испытали на себе счастье материнства и смогли на практике воспользоваться полученными здесь полезными знаниями.

У Екатерины Шпенглер в марте родилась дочка Валентина.

— Малышка у меня развивается по возрасту, активная, подвижная. Благодаря знаниям, полученным при посещении занятий в Школе, мне не пришлось сталкиваться с какими-либо трудностями: не было проблем с лактацией, малышке хватало молока, — рассказывает молодая мама.

Екатерина признается, что до посещения Школы для будущих мам она попробовала ходить на аналогичные платные курсы:

— В итоге я сделала вывод, что полезнее для меня занятия в поликлинике. Здесь у нас с первого дня сложилась особенная радушная атмосфера. К тому же на этих уроках без какой-либо воды и ненужной информации сообщали самое важное. Говорили коротко и о главном.

Сыну Ольги Метченко уже годик.

— Андрюша гармонично развивается, хорошо прибавляет в весе. Благодаря советам Елены Викторовны и тех специалистов, которых она приглашала к нам на занятия в мамину школу, мне удалось разнообразить домашнее меню. Детские блюда настолько вкусные, что мы с удовольствием их едим всей семьей. К примеру, если яблоко разрезать на две половинки и, вынув из них косточки, положить в духовку, разогретую до 180°С, на 15-20 минут, то оно станет невероятно вкусным, сладким и сочным. Прекрасная добавка к кашам. Можно вносить в готовку изюминку и, к примеру, посыпать перед запеканием яблоко корицей – вкус получится замечательный.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией поликлиники пока не принимают пациентов, и молодые мамы с нетерпением ждут, когда ситуация станет спокойнее и вновь возобновится работа Школы.

Школа для будущих мам была создана по инициативе ассистента кафедры педиатрии медицинского университета Ирины Игоревны Мироненко в 2000 году. С 2011 года курс для беременных женщин здесь читает Елена Поликанова.