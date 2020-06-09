Советы ТОС контролируют процесс дезинфекции

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией сотни членов движения ТОС Барнаула активно включились в мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Под защитой

Как отметил председатель комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула Геннадий Королёв, в условиях вспышки пандемии на постоянной основе оказывается помощь пожилым и маломобильным людям. Активисты ТОС в высшей степени подходят для такой работы, потому что представляют собой, по сути, местные сообщества, лучше кого бы то ни было знающие жителей на своей территории, их нужды и возможности.

В частности, по инициативе молодежных сообществ, при поддержке органов власти и бизнеса организована акция взаимопомощи #МыВместе. За время ее проведения отработали более тысячи заявок от жителей Барнаула по доставке продуктов и медикаментов.

Особое внимание уделяется обработке мест общего пользования многоквартирных домов. В условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией органы ТОС активно включились в работу по контролю за дезинфекцией подъездов многоквартирных домов.

Санитарную обработку проводят клининговые и управляющие компании. Несколько раз в неделю активисты ТОС проверяют качество работ. В первую очередь контрольные группы обращают внимание на соблюдение мер безопасности людей, в частности, на наличие объявлений о проведении работ в подъездах, а также на соответствие заявленных и применяемых при уборке дезинфицирующих средств, обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Активисты советов ТОС, ведущих деятельность на территории с многоквартирной и смешанной застройкой, проконтролировали работы по дезинфекции в 116 домах.

Присмотрели за другими, почистили сами

— Проконтролировать, чтобы уборку провели качественно и с использованием всех необходимых дезинфицирующих средств, предназначенных для таких уборок, стало самой первой целью, – рассказывает председатель Совета ТОС «Поток» Светлана Поскотина. – Мы работали вкупе с управлением коммунального хозяйства, с управляющими компаниями, с клининговыми компаниями, с жильцами.

На территории микрорайона Поток насчитывается более 15 управляющих компаний, и с каждой из них Совет ТОС взаимодействовал по этому вопросу. И все отзывались, никто не остался в стороне.

— На каждом информационном стенде в подъезде многоквартирного дома висит график уборки. Там указано, какая компания этим занимается, чем обрабатывает, какого числа, – говорит Светлана Поскотина. – В контроле, помимо нас, общественников, участвуют жильцы дома. Когда уборка заканчивается, мы выборочно стучимся в квартиры и принимаем вместе с жильцами работу. Основное внимание обращаем на качество. Надо сказать, все относились с пониманием, делали не тяп-ляп, а добросовестно – обрабатывали входные группы дверей, ручки, перила, подоконники. Это именно те поверхности, с которыми человек в первую очередь соприкасается.

Был только один момент, когда общественников не устроило качество выполненной работы. Работникам указали на недостатки, они сразу все переделали. В остальных случаях все получилось как надо с первого раза.

Кстати, общественники и сами приняли активное участие в уборке. Например, совет дома на ул. Тимуровской, 68, организовал уборку в своих подъездах. Жильцы в защитных масках, перчатках, закупив дезинфицирующее средство, обработали подъезды для профилактики.

Геннадий Королёв: «Необходимо продолжать работу по контролю за дезинфекцией подъездов многоквартирных домов. Важно убедиться, что она проводится качественно и в соответствии со всеми требованиями и нормами. Ведь от этого напрямую зависит здоровье наших граждан».