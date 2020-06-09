Поэзия в видеоформате: от видео-арта до театрального перформанса

Открытая творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского» стартовала в Барнауле. Завершится она 20 июня, в день рождения поэта.

Видеопоэзия – довольно молодой вид искусства, в котором органично сочетаются художественный визуальный ряд с поэтическим текстом (графическим или декламирующимся). В условиях пандемии, когда творческие люди вынуждены сидеть по домам, он стал особо востребованным. От этого отталкивались организаторы проекта – Молодежный центр кинематографистов Алтая и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, где решили, что поэтическое наследие Роберта Рождественского может вдохновить на создание авторских видеороликов на его стихи.

— Сегодня мы все чаще наблюдаем, как с развитием новейших технических средств массовых коммуникаций искусство меняет свой вектор воздействия – с вербальности на визуальность, – комментирует куратор лаборатории, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин. – Можно сказать, что изображение победило не только текст, но и звучащее слово. Что касается поэзии, то большинство людей вообще воспринимает ее как элитарный вид искусства, вырванный из актуального медиаконтекста. Мы же хотим показать, что это не так. Ведь поэзия Роберта Рождественского очень кинематографична: искрится образами, ритмична, насыщена действием и драматургическими конфликтами. Будем рады, если у нас получится найти созвучный современности ракурс восприятия творчества поэта, соединив его с приемами кино.

Кураторы лаборатории (а в их числе и продюсер Молодежного киноцентра, актер, режиссер и педагог Василий Романов) планируют рассказать участникам проекта об особенностях жанра видеопоэзии. Они помогут в разработке сценариев и режиссерских экспликаций, в выборе приемов и методов визуализации выбранных поэтических текстов, дадут оценку готовым работам. Причем к этому курсу может присоединиться любой желающий старше 14 лет – прямые трансляции регулярно проходят в «Инстаграме».

— В числе задач, которые мы преследуем, не просто популяризация поэзии Роберта Рождественского, но и поиск новых форм презентации поэтического текста и практическое изучение творческих возможностей в области синтеза различных видов искусства, – пояснил Дмитрий Шарабарин. – На сегодня основные участники лаборатории уже отобраны. Но можно принять в ней участие заочно, присоединившись к просмотру мастер-классов в сети Интернет (запись доступна в течение суток) и подав заявку на участие в лаборатории по созданию видеоролика.

В очном туре принимают участие пять человек – представители самых разных профессий (аграрий, режиссер, оператор, автомеханик, студент). По словам организаторов, одна из отличительных особенностей видеопоэзии в том, что она может быть выполнена в любом жанре: игровом, документальном, то есть может быть как видео-артом, так и театральным перформансом. К примеру, на первом занятии, которое прошло 3 июня, кураторы показали интересные современные работы видеопоэзии, а также обсудили выбранные участниками стихотворения Роберта Рождественского. Произведения оказались не самыми простыми для создания видеоряда – «Не думай о секундах свысока», «Пуля», «Живу, как хочу», «Как тебе живется, вешняя моя» и другие.

— Что интересно, стихи Рождественского – это почти «готовый сценарий»: читая его строки, очень легко представлять происходящее в них, – высказался руководитель Молодежного киноцентра. – Но в этом и заключается их главный «подвох» – ведь в видеопоэзии важно не дословное изображение, а интересные ассоциации и передача атмосферы произведения.

Напомним, что творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходит в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники посетят несколько мастер-классов. Готовые работы будут представлены на сайте altapress.ru 18 июня. Проголосовать за понравившийся видеостих сможет любой желающий. 20 июня, в день рождения поэта, будут подведены итоги голосования. Заочные работы принимаются до 16 июня: видеозапись нужно выложить на любом удобном сервисе (YouTube, «ВК», Vimeo) и выслать электронную ссылку на него по адресу: altaimck@ gmail.com.

Следующие мастер-классы состоятся 10 июня в 17.00 (презентация (питчинг) и экспертный анализ сценарных идей, разработка режиссерской экспликации, анализ приемов и методов визуализации выбранных поэтических текстов) и 17 июня в 17.00 (будут осуществлены просмотр и оценка работ участников).