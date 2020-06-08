ZOOМ-премьера: как поставить спектакль, не выходя из комнаты

В ближайшее время сразу два театральных коллектива выпустят спектакли, созданные в новых условиях пандемии. Да, это смелые эксперименты и не совсем театр. Но как уверяют инициаторы данных проектов, новый режим существования коллективов породил и новые формы работы со зрителем, которые, кто знает, могут пригодиться и в будущем.
В таком формате проходят репетиции «Крепостного театра».Фото Александра Савина
На творческую жизнь театральной мастерской Homo Artisticus, действующей при Алтайском госуниверситете, пандемия повлияла основательно. Не так давно этот студенческий театр стал участником проекта «С любовью к творчеству алтайских писателей», осуществляемого на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По условиям гранта три непрофессиональных театра Барнаула – мастерская Homo Artisticus (АлтГУ), студия Sensum (Алтайский филиал РАНХиГС) и детский театр-студия «ТиМ» – должны были в рамках Года памяти и славы поставить три спектакля по произведениям писателей-земляков.
— Наша мастерская взялась за воплощение повести Марка Юдалевича «Тревожная память», – поясняет руководитель мастерской Homo Artisticus Кирилл Скобелин. – Выпустить спектакль мы хотели ко Дню театра, однако нашим планам помешала пандемия. Разумеется, в режиме самоизоляции мы не бездействовали, а проводили с нашими актерами мастер-классы, обсуждали будущие постановки. А потом родилась идея создать виртуальный спектакль. К тому же режиссер мастерской Татьяна Стибунова нашла для этого подходящую пьесу Жана Кокто «Человеческий голос», в основе которой – телефонный разговор.
В итоге ребята решили сделать из этого материала zoom-спектакль, то есть постановку, созданную на интернет-платформе Zoom в режиме видеоконференции. Приобщили для этого актеров, свободных от госэкзаменов и других обязательств перед вузом, и решили действовать.
— В новом спектакле, который мы назвали «Сеть», заняты семь актеров, – рассказал руководитель мастерской. – Особых сложностей со съемками не было, наоборот, это оказался захватывающий процесс. Требовалось только, чтобы комнаты наших артистов (а каждый из них сидел дома) были оформлены подобающим образом, чтобы в них был выстроен свет, да и чтобы не подвело техническое оснащение – Интернет и телефон с сильной видеокамерой.
Изначально планировали сыграть спектакль онлайн, однако потом поняли, что слишком велик риск возникновения всяких непредвиденных ситуаций (то камера перевернется, то внезапно появится в кадре кошка, то заглянут родители). И тогда решили воспользоваться камерами, то есть когда не только актеры снимают сами себя, но еще и записывается заранее выстроенный режим видеоконференции.
— Хотелось бы, чтоб спектакль длился около 45 минут, однако мы уже смонтировали 40 из более 10 часов отснятого материала, – делится Кирилл Скобелин. – К счастью, мы уже на финишной прямой, осталось лишь доснять финальные сцены. Получается не совсем театр, а нечто, напоминающее киноверсию спектакля, но и фильмом это не назовешь.
На эксперимент в режиме пандемии решились и в «Крепостном театре». Правда, здесь пошли другим путем: набрав команду непрофессиональных артистов, решили спектакль снять на видео и выложить его в аккаунтах коллектива.
— Дело в том, что совсем скоро мы отпразднуем новоселье, – комментирует руководитель «Крепостного театра» Александр Савин. – Специально к этому событию мы параллельно готовили пять спектаклей, репетиции которых из-за пандемии решили не откладывать, а перевести в онлайн-режим. Поэтому накопить опыт работы на дистанции мы успели. И тогда родилась идея создать онлайн-спектакль в чистом виде, набрав для этого проекта актеров со стороны. Эту идею мне навеял сериал «Безумие», снятый молодым российским режиссером Александром Молочниковым о том, как люди репетируют спектакль в онлайн-режиме. Я вдохновился этой историей и понял, что мы можем создать что-то свое.
Получилось, что репетиции спектакля – это своего рода занятия, которые фиксируются на видео, а финальные репетиции станут итогом онлайн-постановки. Как пояснил Александр Савин, для этого спектакля было набрано пять человек. Они играют материал, записывают его на камеру и отправляют получившееся оператору, который и монтирует из этого фильм (название этой постановки пока держится в секрете).
— Участников проекта мы сразу предупредили о том, что это эксперимент, в успешности которого нет никаких гарантий, – пояснил руководитель «Крепостного театра». – Отсутствие зрителей начинающих артистов не беспокоит. Такая ситуация в целом для театра не нова – находились ведь в советское время режиссеры, которые полагали, что зритель театру не нужен вообще. Главное – творческий процесс, а уж с этим в нашем проекте дела обстоят как надо. Думаю, в будущем эту форму работы с артистами можно взять на вооружение. В силу позитивного мышления мне кажется, что факторы, которые, казалось бы, идут против тебя, могут привести к раскрытию новых возможностей. К примеру, сейчас мы рассматриваем вариант открытия при нашем театре вокальной студии, где занятия можно будет проводить в том числе и в удаленном режиме.
Премьера zoom-спектакля «Сеть» театральной мастерской Homo Artisticus состоится 13 июня в 20.00 на страницах театра в «ВКонтакте» (для того чтобы посмотреть спектакль, требуется стать участником группы). А премьера постановки «Крепостного театра» запланирована на начало июля.