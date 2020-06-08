ZOOМ-премьера: как поставить спектакль, не выходя из комнаты

В ближайшее время сразу два театральных коллектива выпустят спектакли, созданные в новых условиях пандемии. Да, это смелые эксперименты и не совсем театр. Но как уверяют инициаторы данных проектов, новый режим существования коллективов породил и новые формы работы со зрителем, которые, кто знает, могут пригодиться и в будущем.

Не фильм и не спектакль

На творческую жизнь театральной мастерской Homo Artisticus, действующей при Алтайском госуниверситете, пандемия повлияла основательно. Не так давно этот студенческий театр стал участником проекта «С любовью к творчеству алтайских писателей», осуществляемого на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По условиям гранта три непрофессиональных театра Барнаула – мастерская Homo Artisticus (АлтГУ), студия Sensum (Алтайский филиал РАНХиГС) и детский театр-студия «ТиМ» – должны были в рамках Года памяти и славы поставить три спектакля по произведениям писателей-земляков.

— Наша мастерская взялась за воплощение повести Марка Юдалевича «Тревожная память», – поясняет руководитель мастерской Homo Artisticus Кирилл Скобелин. – Выпустить спектакль мы хотели ко Дню театра, однако нашим планам помешала пандемия. Разумеется, в режиме самоизоляции мы не бездействовали, а проводили с нашими актерами мастер-классы, обсуждали будущие постановки. А потом родилась идея создать виртуальный спектакль. К тому же режиссер мастерской Татьяна Стибунова нашла для этого подходящую пьесу Жана Кокто «Человеческий голос», в основе которой – телефонный разговор.

В итоге ребята решили сделать из этого материала zoom-спектакль, то есть постановку, созданную на интернет-платформе Zoom в режиме видеоконференции. Приобщили для этого актеров, свободных от госэкзаменов и других обязательств перед вузом, и решили действовать.

— В новом спектакле, который мы назвали «Сеть», заняты семь актеров, – рассказал руководитель мастерской. – Особых сложностей со съемками не было, наоборот, это оказался захватывающий процесс. Требовалось только, чтобы комнаты наших артистов (а каждый из них сидел дома) были оформлены подобающим образом, чтобы в них был выстроен свет, да и чтобы не подвело техническое оснащение – Интернет и телефон с сильной видеокамерой.

Изначально планировали сыграть спектакль онлайн, однако потом поняли, что слишком велик риск возникновения всяких непредвиденных ситуаций (то камера перевернется, то внезапно появится в кадре кошка, то заглянут родители). И тогда решили воспользоваться камерами, то есть когда не только актеры снимают сами себя, но еще и записывается заранее выстроенный режим видеоконференции.

— Хотелось бы, чтоб спектакль длился около 45 минут, однако мы уже смонтировали 40 из более 10 часов отснятого материала, – делится Кирилл Скобелин. – К счастью, мы уже на финишной прямой, осталось лишь доснять финальные сцены. Получается не совсем театр, а нечто, напоминающее киноверсию спектакля, но и фильмом это не назовешь.

Онлайн-опыты

На эксперимент в режиме пандемии решились и в «Крепостном театре». Правда, здесь пошли другим путем: набрав команду непрофессиональных артистов, решили спектакль снять на видео и выложить его в аккаунтах коллектива.

— Дело в том, что совсем скоро мы отпразднуем новоселье, – комментирует руководитель «Крепостного театра» Александр Савин. – Специально к этому событию мы параллельно готовили пять спектаклей, репетиции которых из-за пандемии решили не откладывать, а перевести в онлайн-режим. Поэтому накопить опыт работы на дистанции мы успели. И тогда родилась идея создать онлайн-спектакль в чистом виде, набрав для этого проекта актеров со стороны. Эту идею мне навеял сериал «Безумие», снятый молодым российским режиссером Александром Молочниковым о том, как люди репетируют спектакль в онлайн-режиме. Я вдохновился этой историей и понял, что мы можем создать что-то свое.

Получилось, что репетиции спектакля – это своего рода занятия, которые фиксируются на видео, а финальные репетиции станут итогом онлайн-постановки. Как пояснил Александр Савин, для этого спектакля было набрано пять человек. Они играют материал, записывают его на камеру и отправляют получившееся оператору, который и монтирует из этого фильм (название этой постановки пока держится в секрете).

— Участников проекта мы сразу предупредили о том, что это эксперимент, в успешности которого нет никаких гарантий, – пояснил руководитель «Крепостного театра». – Отсутствие зрителей начинающих артистов не беспокоит. Такая ситуация в целом для театра не нова – находились ведь в советское время режиссеры, которые полагали, что зритель театру не нужен вообще. Главное – творческий процесс, а уж с этим в нашем проекте дела обстоят как надо. Думаю, в будущем эту форму работы с артистами можно взять на вооружение. В силу позитивного мышления мне кажется, что факторы, которые, казалось бы, идут против тебя, могут привести к раскрытию новых возможностей. К примеру, сейчас мы рассматриваем вариант открытия при нашем театре вокальной студии, где занятия можно будет проводить в том числе и в удаленном режиме.

Премьера zoom-спектакля «Сеть» театральной мастерской Homo Artisticus состоится 13 июня в 20.00 на страницах театра в «ВКонтакте» (для того чтобы посмотреть спектакль, требуется стать участником группы). А премьера постановки «Крепостного театра» запланирована на начало июля.