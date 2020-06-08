В Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского государственного университета зацвел куст магнолии

Тридцать лет ученые ботанического сада ждали чуда, и оно случилось – впервые в Сибири зацвело южное дерево.

Первые в Сибири

Всем знакома песня: «В краю магнолий плещет море…», а те, кому посчастливилось побывать на Черноморском побережье в июне месяце, своими глазами видели огромные белоснежные цветы, что распускаются на высоком дереве с большими восковыми листьями. Это цветет магнолия, которая, кстати, является самым древним цветковым растением на планете. Появилась она на Земле порядка 140 миллионов лет назад. Первые виды цветущего кустарника росли еще в эпоху динозавров и были довольно широко распространены. Сегодня магнолия растет во многих местах в Крыму и на Кавказе. Люди отводят этим удивительным деревьям целые проспекты в Адлере, Сухуми и Сочи. Прекрасные, пышные соцветия, наполненные внутренним светом и теплом, радуют своим ароматом, придавая южным городам экзотическую красоту.

Конечно же, для Сибири подобное растение экзотика, а появилось оно в Барнауле совершенно случайно, благодаря ученым ботанического сада Алтайского госуниверситета.

— Наши сотрудники, путешествуя по стране, привозят разные растения, которые мы высаживаем в саду и наблюдаем за их ростом, – рассказывает Александр Шмаков, директор Южно-Сибирского ботанического сада, доктор биологических наук, профессор. – Как ни странно, но большое количество экзотики было доставлено в 1990-е годы именно с Дальнего Востока. Так случилось и с магнолией Зибольда. Ее нам передали в дар сотрудники Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Привезли и посадили в открытый грунт. 30 лет дерево росло ввысь и ничем не отличалось от обыкновенных кустарников. Весной покрывалось листьями, осенью сбрасывало их. Порой сотрудникам сада приходилось подрезать молодую поросль, чтобы куст не разрастался вширь.

— Теплая зима этого года и небывало жаркая весна помогли южной красавице почувствовать себя немного как дома, и в конце мая она зацвела, – говорит Александр Иванович. – В истории ботанических садов Сибири это первый случай цветения магнолии в открытом грунте, по крайней мере, в литературе и на сайтах данных учреждений такой информации мы не нашли.

Всего лишь день

У американских магнолий цветы белые или кремовые. В Азии – розовые или красные, и зацветают они, когда на деревьях еще нет листьев. Необычный вид встречается и на Кунашире, одном из островов Курильской гряды. Листья ее сверху зеленого цвета, а снизу голубовато-белые, похожие на почтовую бумагу, раньше применялись вместо почтовых открыток. Но более всего известна вечнозеленая магнолия южных кровей. Высота взрослого дерева достигает тридцати метров. Увешанное глянцевитыми кожистыми листьями и белыми чашеобразными цветами, оно напоминает ярко освещенную новогоднюю елку. Запах цветов пряный, дурманно-пьянящий. Перенасыщенный им воздух может вызвать головокружение и даже обморочное состояние.

Наша южная красавица большим ростом не отличается, и бутонов не так много, но каждый для ученых сада считается чудом.

Чудо в цвету

— Вот уже неделю, как каждое утро раскрываются новые соцветия, ароматные, белого цвета с кремовым оттенком, они имеют красно-пурпурные выразительные тычинки, – отмечает ученый. – Любуясь на цветы, мы с надеждой смотрим и на отцветшие бутоны: из них ведь можно получить семена, а уже из них постараться вырастить уже более лояльное к морозному климату растение. Если так и будет, то наше чудо может со временем стать обыкновенным.

Ученые не исключают вероятности того, что природа в этом году просто сделала исключение, а 2020 год навсегда останется в памяти годом, когда на Алтае вдруг расцвела магнолия.

Магнолия ценится не только за красоту. В ее листьях, цветах, плодах и даже коре содержатся эфирные масла – уникальное антисептическое средство при гипертонии, ревматизме и болезнях пищеварительной системы.