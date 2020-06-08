В Барнауле благоустраивают дворы по нацпроекту

На 22 дворовых территориях из 81, где запланировано благоустройство, ведутся работы. Подрядчик на трех объектах уже завершает асфальтирование, на остальных организует подготовительные работы.

Во дворе на ул. Северо-Западной, 41, ремонт кипит уже вторую неделю. Сначала рабочие готовили основание под асфальт, а пару дней назад приступили к укладке нового полотна. Здесь уже сделана парковка, подходы ко всем подъездам, асфальтируется тротуар и проезд к дому.

— Заказчик разыграл муниципальный контракт практически на полтора месяца раньше. Если в 2019 году мы вышли на объекты в 10-х числах июня, то нынче в первых числах мая уже вели подготовку к «полевой» работе. Это позволило к нынешнему дню полностью завершить асфальтирование в одном дворе и на трех объектах вступить в завершающую фазу, – отметил главный инженер ООО ПСК «Индустрия» Андрей Багдасарян.

По словам заместителя председателя комитета ЖКХ Алексея Пахоменко, в этом году запланировано много видов работ из дополнительного перечня.

— Детские и спортивные площадки оборудуют на 63 дворовых территориях, обустроят 32 автомобильные парковки, 4 контейнерные площадки, проложат 2 системы водоотведения, – пояснил Алексей Евгеньевич. – На благоустройство дворов в этом году будет направлено 217 млн руб., из них 13 млн – это софинансирование жителей. Важно отметить, что ежегодно вклад собственников в обустройство придомовых территорий увеличивается. Связано это с желанием жителей провести как можно больше работ, воспользовавшись государственной поддержкой.

На ремонтируемых сейчас объектах пока ведется асфальтирование тротуаров, подъездных путей к дому и оборудование парковочных зон. Следующим этапом благоустройства дворовых территорий станет установка детских игровых и спортивных комплексов, доставка которых ожидается в ближайшее время.

Все благоустройство будет завершено до конца ноября, но подрядчик обещает, что основные виды работ закончит к 1 сентября.