В Барнауле благоустраивают дворы по нацпроекту

На 22 дворовых территориях из 81, где запланировано благоустройство, ведутся работы. Подрядчик на трех объектах уже завершает асфальтирование, на остальных организует подготовительные работы.
Все чаще в перечень желаемых работ по благоустройству собственники включают асфальтирование придомовой территории.Фото Андрея Чурилова
Во дворе на ул. Северо-Западной, 41, ремонт кипит уже вторую неделю. Сначала рабочие готовили основание под асфальт, а пару дней назад приступили к укладке нового полотна. Здесь уже сделана парковка, подходы ко всем подъездам, асфальтируется тротуар и проезд к дому.
— Заказчик разыграл муниципальный контракт практически на полтора месяца раньше. Если в 2019 году мы вышли на объекты в 10-х числах июня, то нынче в первых числах мая уже вели подготовку к «полевой» работе. Это позволило к нынешнему дню полностью завершить асфальтирование в одном дворе и на трех объектах вступить в завершающую фазу, – отметил главный инженер ООО ПСК «Индустрия» Андрей Багдасарян.
По словам заместителя председателя комитета ЖКХ Алексея Пахоменко, в этом году запланировано много видов работ из дополнительного перечня.
— Детские и спортивные площадки оборудуют на 63 дворовых территориях, обустроят 32 автомобильные парковки, 4 контейнерные площадки, проложат 2 системы водоотведения, – пояснил Алексей Евгеньевич. – На благоустройство дворов в этом году будет направлено 217 млн руб., из них 13 млн – это софинансирование жителей. Важно отметить, что ежегодно вклад собственников в обустройство придомовых территорий увеличивается. Связано это с желанием жителей провести как можно больше работ, воспользовавшись государственной поддержкой.
На ремонтируемых сейчас объектах пока ведется асфальтирование тротуаров, подъездных путей к дому и оборудование парковочных зон. Следующим этапом благоустройства дворовых территорий станет установка детских игровых и спортивных комплексов, доставка которых ожидается в ближайшее время.
Все благоустройство будет завершено до конца ноября, но подрядчик обещает, что основные виды работ закончит к 1 сентября.
Число благоустроенных дворов в 2020 году:
Индустриальный район – 28,
Октябрьский район – 15,
Железнодорожный район – 13,
Ленинский район – 13,
Центральный район – 12.
Индустриальный район – 28,
Октябрьский район – 15,
Железнодорожный район – 13,
Ленинский район – 13,
Центральный район – 12.