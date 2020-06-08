В Алтайском крае открываются онлайн-смены в учреждениях дополнительного образования

Когда откроют лагеря и санатории? Изменятся ли требования к проведению детской оздоровительной кампании в сегодняшних условиях? Эти вопросы родители задают на форумах и в соцсетях – из-за режима самоизоляции детский досуг стал для многих проблемой.

Ждем открытия

Из-за пандемии коронавируса сроки начала детской оздоровительной кампании в этом году сдвинулись на более поздние даты. Открыть детские лагеря в регионе планируется 1 июля, а в некоторых муниципалитетах – уже с 15 июня. Решения будет принимать и обосновывать свою позицию на заседании оперативного штаба Министерство образования региона. Пришкольные лагеря откроют, скорее всего, не раньше августа. Окончательное слово за Роспотребнадзором. В детских лагерях сейчас проводится санобработка, инструктажи, а также обучение персонала в режиме онлайн. Сотрудники краевого Управления МЧС начали проверки состояния пожарной безопасности детских учреждений.

— Особое внимание уделяется оздоровительным лагерям, которые находятся в лесной зоне, поскольку лесной пожар может угрожать всей территории лагеря, – отмечает Андрей Поздняков, заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю. – Поэтому проверяется наличие противопожарного оборудования, щитов, исправных пожарных кранов. Конечно же, персонал должен знать, как правильно действовать в различных ситуациях, уметь оказывать первую помощь, проводить эвакуацию.

На сегодняшний день проверку прошло более 30 детских лагерей, а в целом по краю готовы приступить к работе 82 организации с общим охватом более 30 тыс. детей. В течение лета планируется открыть 47 краевых профильных лагерей, в которых отдохнет более 9 тыс. ребят.

Уходим в онлайн

Летние лагеря – неотъемлемая часть школьной жизни, поэтому не имея возможности встретиться в реальности, педагоги и вожатые приготовили для ребят массу различных онлайн-смен.

К примеру, 5 июня, в День эколога, Алтайский краевой детский экологический центр открыл онлайн-лагерь «Pro_Природу». Уникальная смена продлится до 15 июня, а участниками могут стать дети от 7 до 17 лет. В программе: виртуальные экскурсии в зоопарк, ботанические прогулки с Алтайским государственным краеведческим музеем, онлайн-эксперименты, встречи с учеными, мастер-классы, интеллектуальные игры, съемки анимационных фильмов, изучение растений и животных своей местности, «Зеленые стартапы».

Стать участником могут как учащиеся экоцентра, так и все желающие. По итогам смены один из ребят получит приглашение в лагерь «Золотые горы», его имя станет известно в День юннатского движения, 15 июня. Регистрация проходит на сайте АКДЭЦ.

Алтайский краевой Дворец творчества детей и молодежи, редакция детско-юношеской газеты «САМИ» при поддержке регионального штаба РДШ организуют школу SMM-менеджмента «Креативное медиалето». Занятия школы будут проходить с 3 июня по 28 августа в онлайн-формате.

Педагоги газеты «САМИ» и практикующие журналисты обучат ребят ведению аккаунтов и групп в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и др. Особое внимание будет уделено работе над текстом и фотоиллюстрациями, созданию и использованию мультимедийных форматов. Каждая неделя занятий будет начинаться мастер-классом, а завершаться анализом созданных в течение недели творческих работ. По окончании школы слушатели, успешно выполнившие все творческие задания, получат свидетельства об обучении.

— А поскольку обучение будет проходить во время каникул, выстроено оно так, чтобы учиться было весело и азартно, – отмечают организаторы.

Свою летнюю смену проведут и педагоги Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Фитнес-зарядка, танцы, приготовление завтрака своими руками, мастер-классы, интерактивные игры и вечерние огоньки включены в программу онлайн-лагеря «Долина Приключений». Все, что уже умеют, любят, и то, чему хотят научиться современные дети и подростки в Интернете – интересное видео, музыкальные ролики, фотохроники событий – будет появляться ежедневно в чате лагеря, формируя у детей активную жизненную позицию, необходимые компетенции групповой работы в сообществе, культуру безопасного поведения в Интернете. Оставить заявку можно на сайте центра.

Старшеклассникам на заметку

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает старшеклассников провести «Лето в академии». Обучение бесплатное, регистрация на сайте вуза до 21 июня.

— Ориентируясь на запрос родителей и мотивированных на развитие детей, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы запускает онлайн-проект профориентационной направленности для учащихся 9-11-х классов «Лето в академии», – рассказывают в вузе. – С 29 июня по 3 июля ребята проведут в команде со студентами и преподавателями академии.

Это будут интересные и насыщенные событиями дни. Участники программы научатся работать в команде над решением интересных заданий, узнают много нового о профессиях будущего, своих способностях, прокачают навыки под руководством высококлассных экспертов и самых креативных студентов вуза. А еще их ждут квизы, спортивные, интеллектуальные соревнования и игры со студентами и другими участниками программы. Для родителей подготовлен «Родительский час», на котором будут говорить о том, как поддержать ребенка в выборе дальнейшего пути. Важный результат участия в проекте – возможность сделать шаг в определении будущей профессии. Всех участников ждут призы и подарки.

В Алтайском крае для детей разработан проект «Умные каникулы» – это онлайн-платформа с лучшими практиками учреждений дополнительного образования по разным направлениям, чтобы ребята смогли получить интересные сведения, проверить себя в инженерном творчестве, сыграть в шахматный турнир онлайн или изготовить поделки. Все эти ресурсы размещены на портале «Алтайские каникулы».