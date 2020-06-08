Пушкин в городе: как солнце русской поэзии приносит удачу барнаульцам

6 июня 221 год исполнился со дня рождения Александра Пушкина. Александр Сергеевич никогда в нашем городе не был – в своих путешествиях он, увы, ограничился Уральскими горами. Однако с нашим городом великого русского поэта все же связывают невидимые нити.

Улица с историей

Во-первых, Демидовская площадь – наш знаменитый уголок Петербурга, отстраивался в духе пушкинской эпохи (начинали его возводить в начале XIX века). А, во-вторых, именем поэта названа одна из самых старых улиц в Барнауле, появившаяся практически вместе с городом. Правда, в честь Пушкина она была названа в 1899 году, когда в нашем городе праздновалось 100-летие поэта (до этого улица именовалась Иркутской).

Сегодня на ней сосредоточено немало памятников – зданий, где прежде размещались Мариинский приют для девочек-сирот (ул. Пушкина, 78), казенная гимназия (ул. Пушкина, 60), «Варфоломеевский дом призрения» – богадельня для мужчин, построенная на средства купца Варфоломея Пуртова (ул. Пушкина, 58), дом купца Ивана Платонова (ул. Пушкина, 40), здание аптеки Вильгельмины Крюгер (ул. Пушкина, 64)…

А в 1999 году, в годовщину празднования 200-летия поэта, на улице Пушкина был установлен памятник Александру Сергеевичу. В его создании участвовали поэт Сергей Сорока, скульптор – Михаил Кульгачёв, архитектор Сергей Боженко и представители завода «Трансмаш», где по частям отливали бронзовый монумент весом 3,5 тонны.

Памятник влюбленным

Однако этот памятник Пушкину – не единственная в нашем городе скульптура поэта. Еще одна, правда, парная композиция установлена во Дворце культуры Барнаула. Речь идет о скульптуре «Нежность», созданной в 1999 году Николаем Звонковым (самые известные его работы – памятник Шукшину, фонтан «Эмблема медиков» у городской больницы № 12, ваза «Каменный цветок» у ДК города Барнаула, а также сказочный скульптурный уголок возле школы № 126). На ней запечатлены Александр Пушкин и Наталья Гончарова в момент обручения.

— Эту скульптуру Николай Звонков создал к 200-летию поэта, – пояснил директор ДК города Барнаула Роман Ильин. – Одно время композиция «Нежность» стояла в здании заводоуправления «Шинного завода», но в 2004 году была передана нашему учреждению. Сегодня она украшает учебную часть ДК, где занимаются многочисленные творческие коллективы. Что интересно, наши дети подружились с этой скульптурой и даже отмечают возле нее День святого Валентина – логично, ведь она изображает влюбленных.

Говорят, одно время эту скульптуру даже брал взаймы ЗАГС Ленинского района для влюбленных, пожелавших зарегистрировать свои отношения в день рождения поэта.

Волшебный монумент

Другой монумент Пушкина можно увидеть в библиотеке № 10 (ул. Чайковского, 19), которая носит имя поэта. Правда, автор бронзового бюста, увы, неизвестен. Достался бюст учреждению в 1990 годы, когда расформировали одну из профсоюзных библиотек.

— Эту скульптуру мы ежегодно выставляем в день рождения Пушкина у городского памятника поэту, – комментирует заведующая библиотекой № 10 Наталья Соболева. – Между собой этот бюст мы зовем волшебным – ходят легенды, что если загадать желание и прикоснуться к скульптуре Пушкина, то оно обязательно исполнится.

Кстати, сегодня в этой библиотеке хранится самая большая в городе подборка литературы на пушкинскую тему – около трех тысяч экземпляров. Действует при библиотеке и «Пушкинская гостиная» – литературно-эстетический проект, направленный на исследование эпохи, в которой жил поэт и его современники.

— Мы поддерживаем тесные отношения с людьми, всерьез увлекающимися творческом Пушкина, – говорит Наталья Валерьевна. – К примеру, среди наших постоянных посетителей – пушкинист, руководитель музея гимназии № 40 Римма Духанина, которая ежегодно проводит в библиотеке День лицея, руководитель творческого клуба «Унисон» Ульяна Бледнова, победительница самого первого конкурса чтецов «Город читает Пушкина».

Номер один

В последние годы все чаще во время городских праздников можно увидеть расхаживающих по улицам Пушкиных. Скажем, в парке «Центральном» в Ночь музеев можно повстречать сразу нескольких персонажей с разной степенью похожести на великого поэта. Но все же Пушкиным номер один считается артист Алтайского музыкального театра Михаил Лямин. По его словам, поначалу костюм Пушкина ему приходилось занимать у театра – по частям собирать образ из различных бакенбардов, цилиндров и фраков. Но с недавних пор он все же обзавелся собственным костюмом – уж слишком велик спрос.

— В образе Пушкина меня хотят видеть не только на городских праздниках, но и на свадьбах, на корпоративах, – делится Михаил. – Можно сказать, если раньше я работал на образ Пушкина, то теперь этот образ работает на меня. И, действительно, я ведь заказчикам предлагаю множество разных персонажей, но почему-то наиболее живо реагируют именно на Пушкина. Помню, однажды в филармонии меня пригласили побыть аниматором в образе поэта, меня тогда поразила реакция людей – с каким придыханием они ко мне обращались, с каким трепетом относились. За это тоже спасибо Пушкину. Что касается меня, то мое отношение к поэту с годами меняется. Об этом я каждый, раз сужу, перечитывая «Евгения Онегина» (я, кстати, Онегина играл, правда, когда еще жил в Иркутске). Всякий раз меня поражает – с каким юмором относился поэт к высшему свету, как он, говоря современным языком, его троллил. Просто потрясающе!