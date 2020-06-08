Глава региона дал оценку ситуации с коронавирусом в Алтайском крае

Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко провел ежегодную пресс-конференцию, которая в этом году прошла в уже ставшем привычным онлайн-формате. Повестку дня в последние месяцы формирует пандемия, поэтому и большинство вопросов, заданных главе региона, так или иначе касались коронавируса.

Потушить очаг

— Ситуация с коронавирусом в регионе остается управляемой. В последние дни выявляется 70-80 новых случаев COVID-19. При этом показатели, а это и объем тестирования – 3,5 тысячи обследований в сутки, – и коечный фонд, и запас ИВЛ, и статистика летальности, позволяют надеяться, что постепенно можно будет переходить к смягчению ограничительных мер.

В мае в регионе возникали очаги коронавируса. Эта ситуация непростая, но прогнозируемая и ожидаемая. Говорить, что мы к ней были не готовы, – неправильно. Ряд решений вызывает критику, в частности по ограничению плановой медицинской помощи. Но в больницы и поликлиники ходят люди с проблемами со здоровьем, и риск распространения инфекции там существенно возрастает, особенно в тех учреждениях, где оказывают экстренную, неотложную помощь. Ситуация в краевой больнице скорой помощи это показала. Результаты тестирования пациентки были получены уже после неотложных медицинских манипуляций.

У нас появилась возможность широкого тестирования населения. В первые дни были сложности, непонимание, где взять тесты, расходные материалы. Сейчас в это вовлечено несколько организаций, в том числе и медцентры. Возникающие очаги распространения COVID-19 удается быстро притушить. Это непростые ситуации, но в условиях пандемии и отсутствия вакцины они возможны.

Социальные гарантии

— Точных оценок финансовых потерь сейчас быть не может, так как ситуация развивается динамично. Но исходя из тех мер, которые были приняты для оказания поддержки различным категориям налогоплательщиков, и ухудшения показателей финансово-экономической деятельности ряда хозяйствующих субъектов можно предположить, что консолидированный бюджет региона снизится на четверть, мы не досчитаемся 18 миллиардов рублей. Все, что необходимо для обеспечения устойчивости экономики в этих обстоятельствах, делается.

При этом социальные обязательства перед различными категориями граждан, получающих поддержку, будут сохранены, эти статьи расходов не только не уменьшатся, но и будут наращиваться в соответствии с Посланием Президента РФ и федеральными решениями. Объемы финансирования текущей деятельности учреждений краевого и муниципального уровней тоже будут сохранены. Основное внимание в этой ситуации – на уточнение программ развития и реализацию комплексной краевой адресной инвестиционной программы, запланированных ремонтов. Если будет виден недостаток средств, возможно, от чего-то придется на какое-то время отказаться.

Предприятия, организации, другие хозяйствующие субъекты сейчас тоже не могут сказать, как будут обстоять дела после пандемии. У отдельных представителей есть переживания, что придется откладывать намеченные планы, но существенных и резонансных заявлений пока не было.

Поддержка медиков

— Из федерального бюджета Алтайскому краю уже выделено 2,5 миллиарда рублей. 900 миллионов из них предоставлено для оснащения ковидных госпиталей, 800 миллионов – для выплат врачам, медработникам, водителям скорой помощи. Около 150 миллионов мы получили в фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, через различные механизмы эти средства доводятся до адресатов. Одно из последних поступлений, 447 миллионов рублей, – те средства, которые пойдут на компенсацию предполагаемых потерь собственных доходов бюджета.

Дополнительные выплаты медикам стали осуществляться, как только было принято решение президентом страны и обеспечено финансирование. За апрель все получили деньги в полном объеме. Вопросы по ним можно задать как на горячую линию краевого Минздрава, так и на федеральном уровне и в контролирующие органы. Звонки поступают, иногда сигналы о нарушении прав подтверждаются, меры оперативно принимаются.

Смягчение ограничений

— Есть разные мнения по поводу введенных ограничений. На все случаи жизни застраховаться невозможно, важнее было выработать своевременную систему реагирования на различные ситуации. Принятые меры позволили максимально, насколько это возможно в нынешних условиях, сохранить привычное течение жизни. Ограничения работы санаторно-курортного комплекса, спортзалов, учреждений культуры и других мест массового пребывания людей, а также масочный режим и двухнедельная изоляция приезжающих в край автомобильным транспортом положительно повлияли на обстановку в регионе. Сейчас прирост держится на одном уровне, коэффициент распространения (показатели прироста четырех последних дней делятся на четыре предшествующих им) меньше единицы, это позволяет подумать о переходе к первой стадии снятия ограничений.

8 июня, если позволит обстановка, начнут работу с соблюдением широкого перечня ограничений и рекомендаций санатории Белокурихи, у которых есть медицинская лицензия. Возможное возобновление других мест туристического отдыха в регионе пока перенесено на 22 июня, точнее будет ясно ближе к этой дате.

Мы крайне заинтересованы, чтобы начали работу все. При этом важно и дальше соблюдать все требования, в этом залог успеха. Но и в этом случае и заведения общепита, и тренажерные залы смогут начать работу только на третьем этапе снятия ограничений.

В направлении развития

— Информация о моем скором переходе в федеральные ведомства не соответствует действительности. Это слухи, откуда они берутся, как говорится, и ежу понятно. Я был избран Губернатором Алтайского края на прямых всенародных выборах на срок до 2023 года и никаких планов, предложений и обязательств перед кем-то еще, кроме жителей региона, у меня нет. Усилия мои, команды Правительства, депутатского корпуса, муниципалитетов направлены на выполнение заявленных обещаний. Мы создали систему, позволяющую двигать край в направлении развития и повышать качество жизни в регионе. Этому посвящаю жизнь в настоящий момент.

В Алтайском крае наблюдается снижение количества инфицированных COVID-19. 5 июня выявлены 57 заболевших (в Барнауле 40 человек), выздоровели 53 человека.