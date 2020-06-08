8 июня социальные работники отмечают профессиональный праздник

Татьяна Знаменщикова по профессии воспитатель, но уже более пяти лет ухаживает за пожилыми людьми, будучи сотрудником Комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула.

Прикипела

Рабочий день Татьяны Знаменщиковой ненормированный, хотя и расписан по минутам. Аптека, магазин, поликлиника, почта. Приготовление обеда (без изысков – каша, супчик), экспресс-уборка, беседа по душам. Нужно все успеть, ничего не забыть, никого не обидеть. Сейчас она ухаживает за десятью пожилыми людьми, которые живут в Центральном районе Барнаула.

— Подопечных подбирают по месту проживания к каждому из социальных работников, – поясняет Татьяна Знаменщикова. – Мой дом на Шангина, а мои бабушки и дедушки на улицах Анатолия, Челюскинцев, в переулке Малом Прудском, еще на проспекте Ленина и улице Гоголя. К каждому я прихожу дважды в неделю. К тем, кто поближе, по понедельникам и четвергам, к остальным – во вторник и пятницу.

Как правило, пожилые люди не меняют соцработника на протяжении всей жизни – за исключением тех случаев, когда совсем не могут сойтись характерами, но такое бывает редко.

— Конечно, я к своим прикипела, – признается Татьяна. – Все – люди одинокие, практически ни с кем не общаются, разве что по телефону с родственниками, которые живут где-то далеко. Они меня ждут – я стараюсь примерно в одно и то же время приходить. Если случается задержаться – в очереди где-то, или мне пришлось скорую дожидаться, обязательно звоню, предупреждаю. Люди в возрасте, эмоциональные, мнительные, начнут переживать, давление поднимется.

Как свои

Практически у всех подопечных Татьяны Знаменщиковой стандартный заказ. Чаще всего поручают купить молоко, хлеб, яйца, кефир, бывает, пирожки. Хотя ничего необычного не просят, но у каждого есть свои особенности, которые соцработник за это время уже выучила наизусть.

— Одна бабушка у меня газеты всегда заказывает. В пятницу я обязательно покупаю ей программу телепередач. Иной раз ничего про нее не скажет, так я все равно покупаю. Знаю, что она ей точно нужна.

Хотя у соцработников времени в обрез, они всегда находят возможность пообщаться со своими подопечными.

— У них настроение всякое бывает. Порой капризничают из-за плохого самочувствия, теряют интерес к жизни. Никогда в таком настроении не оставлю – поглажу по плечу, обниму, слова нужные найду, – делится профессиональными секретами Татьяна. – А порой им достаточно выговориться. В большинстве своем эти люди прожили долгую жизнь, многое повидали – и хорошего, и плохого – просто кладезь знаний и опыта. Вот, например, есть у меня ветеран войны Анна Дмитриевна Зуева, ей 95 лет. Она рассказывает, как выносила раненых солдат, как сама получила ранение, как домой возвращалась. Вот и выходит, что я знаю историю не по учебникам, а по рассказам очевидцев.

Анна Дмитриевна – не единственный ветеран ВОВ, с которым Татьяне Знаменщиковой посчастливилось работать. Притом все они отличаются энергичностью, любознательностью, рук не опускают. Например, один отставной полковник, несмотря на 90 лет, активно пользовался компьютером, знал Skype, Wi-Fi. Очень любил готовить, красная рыба у него особенно вкусно получалась, даже рецепты у него брать приходилось.

— С большинством мне удается найти общий язык практически сразу, но бывают, хоть и редкие, исключения. Как правило, притираться приходится с людьми, которые недавно стали нуждаться в посторонней помощи и еще не привыкли к этой мысли, – поясняет соцработник. – Остальные быстро становятся как родные. Одна бабушка даже как-то сказала: «Ой, как бы я хотела, чтобы ты дочкой моей была!».

28 соцработников помогают 370 барнаульцам.

Каждодневные хлопоты

Все рабочие дела Татьяна Знаменщикова заканчивает обычно к вечеру, но и дома всегда на связи (и с самими бабушками-дедушками, и с их родственниками).

— Тяжело пришлось, когда был переход на цифровое телевидение. У клиентов по два пульта появилось. И началось! Одна включить не может, у другого не переключается, мне звонит: «Таня, приди, пожалуйста, у меня программа опять не идет». Уже вечер, я только что с работы, уставшая. Собираюсь и иду, не оставишь же их без телевизора. Сейчас все нормализовалось.

Зато новая забота появилась – коронавирус. Подопечные к этому явлению первое время относились с большой опаской. Постоянно интересовались, не ездила ли она куда.

— Конечно, в этом плане у меня возросла ответственность. Мало того, что сама могу заболеть, так еще и своих заразить не дай бог. Как я за это переживала! Мы же постоянно по магазинам, аптекам, поликлиникам ходим. И не по одному разу в день там бываем. У меня с собой всегда спрей-антисептик, перчатки, маска. Мои увидели такое ответственное отношение и поуспокоились. Правда, иногда все равно нет-нет да спрашивают: «Как здоровье? Температуры-то нет?» – улыбаясь, продолжает Татьяна.

Бывает непросто, но Татьяна Знаменщикова справляется. Напряженный день смывает водой и отдыхает от проблем в огороде. Домашние с пониманием относятся к ее работе и дают ей скоротать за чашкой чая 15 минут в тишине и покое.

— Это мой ритуал, – раскрывает секрет гармонии с собой Татьяна. – Все проблемы, свалившиеся за день, стараюсь оставлять за забором. Потом уже посвящаю себя семье и дому.

Информацию о праве на социальную помощь на дому можно узнать в Комплексном центре соцобслуживания населения Барнаула или по тел. 55-05-24.