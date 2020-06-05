В 1990-е годы в Барнауле действовала банда Старикова

В 1996 году молодой, дерзкий барнаульский парень Владислав Стариков сколотил банду из своих друзей и знакомых. Всего в ней было шесть человек лет 20-25. Вскоре по Барнаулу прокатилась серия дерзких разбоев.

В масках, с обрезами

В тот вечер барнаульский предприниматель Николай Канюков (все имена пострадавших изменены) возвращался с работы. Припарковав машину во дворе, он поднялся на лифте на свой этаж. Николай уже подошел к двери, как вдруг на лестнице сверху послышался топот ног. Обернувшись, мужчина побледнел. Прямо на него, перепрыгивая через ступеньки, неслись двое парней в черных масках с обрезами наперевес. Взгляд Николая метнулся вниз, ища путь к отступлению, но оттуда тоже бежали двое в черных масках. В лицо ему уткнулся ствол обреза, и грубый голос скомандовал: «Не рыпайся. Открывай дверь».

Жена предпринимателя Алёна услышала, как в замке проворачивается ключ, и поняла, что вернулся муж. Внезапно дверь резко распахнулась, и внутрь ворвались несколько мужчин в масках. Оттеснив Николая и его жену вглубь квартиры, налетчики грубо усадили Алёну и перепуганных детей на пол у шкафа, а Николаю связали руки и бросили рядом. «Где деньги, золото? Показывай, быстро!» – кричали бандиты. В считаные минуты они выгребли из шкатулок и шкафов всю наличность и драгоценности, которые смогли найти, и, прикрикнув на прощание перепуганным людям, чтобы сидели тихо, выбежали из квартиры.

Как вспоминает Александр Лобов, работавший в то время следователем по особо важным делам прокуратуры Алтайского края, примерно по такой же схеме бандиты Старикова совершали все нападения. Подкарауливали предпринимателей в подъезде – двое сверху, двое снизу, заталкивали в квартиру и грабили.

Не гнушались разбойники и убийствами. Однажды Стариков обокрал жителей Тальменки. Они выяснили, где живет их обидчик, и вдвоем отправились в Барнаул на разборки. В доме находилась сестра Старикова. Гости стали требовать, чтобы ее брат вернул деньги. Девушка нашла повод, чтобы выйти к соседке, и попросила ее позвонить брату и сообщить, что его поджидают дома недоброжелатели. Стариков и еще один из членов банды, вооружившись обрезами, поспешили домой. Одного из гостей встретили на улице, жестоко избили, а потом прикончили. Так же поступили со вторым визитером, поджидавшим в доме.

Побег

Барнаульские оперативники вышли на след банды Старикова, работая по убийству. Раскрывая одно преступление, сотрудники раскрутили целую цепочку, поняв, что Стариков может быть причастен к серии разбоев с похожим почерком. Задерживать отморозков решили поодиночке. Когда дошла очередь до самого Владислава, не обошлось без стрельбы.

— Оперативники прибыли к дому на ул. А. Петрова, где Стариков снимал квартиру на верхнем этаже, – вспоминает Александр Лобов. – Вокруг дома выставили оцепление. Постучали в квартиру. Вместо ответа Стариков выпустил несколько пуль из пистолета сквозь закрытую дверь. Оперативники отпрянули от двери, а бандит тем временем выскочил в подъезд и с пистолетом и обрезом наперевес бросился вниз по лестнице. В это время снизу поднимался оперативник Александр Сомов. Стариков направил на него пистолет, но сотрудник успел выстрелить первым. Получив пулю в грудь, бандит упал на лестнице.

Раненого Старикова доставили в больницу РТП и прооперировали. Рядом с больничной палатой выставили охрану, а самого бандита пристегнули наручниками к кровати. Казалось, что встать с постели в ближайшие дни он не сможет. Его считали неходячим. Но ночью Стариков бесследно пропал. Как заявили сотрудники из конвоя, вечером они уснули, а когда утром зашли в палату, то на кровати аккуратно лежали наручники, окно было открыто, а Стариков исчез. Предположили, что каким-то образом раненый бандит сумел спуститься на землю со второго этажа и убежать.

Все остальные члены банды получили крупные сроки.

Перестрелка в подъезде

В течение двух лет о Старикове ничего не было слышно. Как выяснилось позже, бандит бежал в Казахстан, успел там совершить несколько тяжких преступлений, за которые сел в тюрьму на долгий срок. Однажды буранной ночью он вместе с сокамерником Андрешуликом сбежал из казахстанской колонии, похитил машину, переехал через границу и в 1998 году вновь объявился в Барнауле. Быстро сколотил новую банду и опять пошел на дело. Первый разбой прошел по отработанной схеме, а на втором возникла загвоздка.

— 13 июня 1998 года бандиты подкараулили в подъезде дома на ул. Энтузиастов предпринимателя и его жену. Когда хозяева поднялись на лестничную площадку, бандиты сбежали с верхнего этажа, наставили на супругов обрез и пистолет и заставили войти в тамбур, – рассказывает Александр Лобов. – «Открывай дверь!» – крикнул Стариков, когда все шестеро оказались в тесном тамбуре. Но в этот момент женщина стала истерически кричать: «Никуда я вас не пущу. Я сейчас вызову милицию». В ответ Стариков достал нож и демонстративно перерезал телефонный кабель со словами: «Никуда ты уже не позвонишь». А поскольку квартира находилась под охраной, то на пульте произошла сработка, и на место выехал экипаж вневедомственной охраны.

Тем временем женщина вместо того, чтобы открыть свою квартиру, стала стучать в соседнюю с криками: «Лена, открой». В ней находилась соседка с двумя малолетними детьми. Ничего не подозревающая женщина открыла дверь, и вся компания ввалилась к ней.

В этот момент прибыли сотрудники вневедомственной охраны и стали звонить в квартиру, где произошла сработка, и в соседнюю. Глянув в глазок, Стариков сказал: «Хана, менты приехали. Кто со мной на прорыв?». С ним пошел Андрешулик. А двое других бандитов испугались и остались в квартире ждать, пока их заберут.

Стариков пинком открыл дверь тамбура, в образовавшийся проем сразу же выпалил из обреза и попал в грудь сотруднику Александру Биру, находившемуся на площадке. Тот был в бронежилете и отделался гематомой. Стариков с Андрешуликом кинулись вниз по лестнице, где в тот момент находился Олег Суртаев. Он выглянул из-за лифтовой кабины, чтобы оценить обстановку, и тогда бежавший сверху Стариков выстрелил из пистолета и попал в голову сотруднику. Смерть наступила мгновенно. После этого напарник погибшего милиционера Михаил Чертов несколькими точными выстрелами уложил Старикова, на сей раз навсегда.

Подоспевшие наряды из подкрепления оцепили дом, заблокировав все выходы. Андрешулика задержали. Чуть позже в квартире без сопротивления взяли еще двоих подельников. Все трое получили длительные сроки. Так закончилась преступная карьера одной из самых опасных банд Барнаула и ее отмороженного главаря.

Погибшего Суртаева, Бира и Чертова наградили орденами Мужества. Сегодня в городе, рядом со школой № 126, есть сквер, названный в честь Олега Суртаева.

На счету у первой банды Старикова было семь вооруженных разбоев, кражи, уничтожение чужого имущества, убийства.